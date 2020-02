Cybermalveillance.gouv.fr teste la sécurité de ses services avec YesWeHack

février 2020 par Marc Jacob

Pour Cybermalveillance.gouv.fr, l’enjeu est de démontrer son engagement dans la détection et la correction des failles de sécurité. Cette démarche consolide l’engagement de différentes organisations publiques à montrer les bonnes pratiques en matière de sécurité. Le périmètre du Bug Bounty concerne la future version de la plateforme d’assistance aux victimes de cyberattaques, annoncée au FIC 2020 et disponible courant février.

« C’est important pour nous de sécuriser nos services qui doivent justement permettre d’aider les victimes de cyberattaques. En nous appuyant sur la communauté de hackers éthiques que fédère YesWeHack, nous pouvons également montrer la confiance que nous accordons au Bug Bounty pour répondre à ces problématiques », déclare Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr. « C’est non seulement un gage de confiance, mais également un moyen d’assurer la sécurité opérationnelle de nos services en toute transparence ».

« Le choix de Cybermalveillance.gouv.fr d’ouvrir son programme au FIC montre que le Bug Bounty prend aujourd’hui de plus en plus d’importance dans les politiques de sécurité des organisations et de l’Etat », déclare Guillaume Vassault-Houliere, CEO et cofondateur de YesWeHack. « Avec 15 000 hackers référencés, YesWeHack permet aux entreprises de soumettre à une communauté internationale de chercheurs leurs applications pour accélérer la détection de failles et, donc, la sécurisation de leurs systèmes d’informations. »