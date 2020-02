Darktrace devient le partenaire officiel en cybersécurité de McLaren Racing

février 2020 par Marc Jacob

Ce partenariat impliquera une intégration technique de l’intelligence artificielle appliquée à la cyberdéfense de Darktrace au sein du groupe McLaren. La solution sera également intégrée au cœur des infrastructures de l’équipe McLaren Racing pour protéger l’écurie de Formule 1 contre les cyberattaques.

McLaren Racing a été fondée en 1963 par le pilote de course néo-zélandais Bruce McLaren. Aujourd’hui, la technologie et l’innovation sont au cœur de la philosophie de McLaren, et permettent à l’équipe d’être la extrêmement compétitive dans l’un des sports les plus avancés au monde technologiquement parlant.

McLaren Racing participe au Championnat du monde de Formule 1 de la FIA 2020 avec les pilotes Carlos Sainz et Lando Norris, et aux IndyCar Series en Amérique du Nord avec Oliver Askew et Pato O’Ward au volant.

La technologie de Cyber AI de Darktrace permettra à McLaren d’obtenir une visibilité complète sur l’ensemble de son infrastructure numérique - des capteurs IoT disposés sur chaque voiture de Formule 1 aux logiciels basés dans le cloud qui alimentent leurs opérations - et d’identifier les menaces à mesure qu’elles émergent. Le temps est essentiel pour McLaren. Les stratèges et les ingénieurs doivent prendre des décisions cruciales en une fraction de seconde. Désormais, ils pourront faire appel à la technologie de réponse autonome de Darktrace, une solution de Cyber AI qui permet aux machines de contre-attaquer en temps réel afin de bloquer automatiquement les cyberattaques à une vitesse et à une échelle dépassant les capacités humaines.

Dans le cadre de ce partenariat, la marque Darktrace sera représentée sur l’aile arrière de la voiture de course McLaren MCL35 et sur les combinaisons de course des pilotes de l’écurie, Carlos Sainz et Lando Norris.

Zak Brown, PDG de McLaren Racing, déclare : « Nous sommes fiers d’accueillir Darktrace pour la première fois dans ce monde en constante évolution qu’est la Formule 1 et dans la famille de partenaires McLaren Racing. Les données sont un élément vital de notre stratégie de course et une cyber-résilience forte est la clé de notre succès sur les pistes. Nous sommes impatients de débuter cette collaboration, car la Cyber AI de Darktrace permettra, pour la première fois, à notre infrastructure de se défendre elle-même. »

« Nous sommes ravis de nous associer à McLaren, une entreprise dont l’innovation est au cœur de leur histoire », a commenté Poppy Gustafsson, PDG de Darktrace. « Les cyberattaques qui cherchent à perturber les événements mondiaux, ainsi que les attaques qui cherchent subtilement à voler la propriété intellectuelle, sont en forte augmentation. Nous sommes fiers que notre technologie bénéficie de la confiance nécessaire pour protéger automatiquement l’équipe McLaren, leur permettant d’atteindre la ligne d’arrivée en sachant que leurs systèmes sont sécurisés par notre Cyber AI de renommée mondiale. »