NetApp aux côtés de l’équipe Ducati Data-Driven pour le championnat du monde MotoGP 2020

février 2020 par Marc Jacob

La nouvelle équipe Ducati MotoGP 2020 a été officiellement présentée le jeudi 23 janvier à Bologne (Italie) lors d’un événement dédié à la presse et aux partenaires.

Fondé en 1926, Ducati est l’un des principaux fabricants de motos spécialement conçues, qui se caractérisent par leurs moteurs Desmodromic hautes performances, leur design innovant et leur technologie de pointe. La gamme dynamique des modèles de Ducati a pour objectif de proposer à ses clients une expérience de conduite sportive passionnante. En 2012, l’entreprise a été intégrée au groupe Volkswagen.

Ducati a commencé sa collaboration avec NetApp en 2018 afin d’exploiter pleinement - à travers sa division Ducati Corse - le potentiel des données dans le monde de la course automobile. Grâce au renouvellement de ce partenariat technologique, le constructeur de motos basé à Bologne confirme qu’il utilisera l’architecture Data Fabric de NetApp pour continuer à mener sa transformation numérique.

Au cours des 12 derniers mois, Ducati a tiré parti de l’utilisation des solutions HCI, qui constituent désormais la base de l’infrastructure des succursales dans les zones EMEA, APAC et USA. Elles sont utilisées sur la piste pour améliorer encore les performances et la compétitivité dans le championnat du monde de MotoGP. En outre, toutes les solutions flash de NetApp alimentent désormais plus de 200 applications, consolidant et protégeant l’ensemble de l’environnement de données de Ducati.

Récemment, Ducati, avec le soutien de NetApp, a une fois de plus innové en réalisant de nombreux projets numériques : simulations HPC pour l’aérodynamique des motos, développement de motos connectées, ou encore la conception et l’implémentation de l’application Ducati Link. Celle-ci permet à tous les motards de configurer des paramètres, d’enregistrer des performances et des itinéraires et de découvrir une nouvelle façon de voyager.

"Nous sommes très heureux de poursuivre ce partenariat avec NetApp, car nous considérons que la transformation numérique est un élément clé de notre stratégie pour l’avenir et pour contribuer à notre succès", a commenté Claudio Domenicali, PDG de Ducati Motor Holding.

Luigi Dall’Igna, directeur général de Ducati Corse, a ajouté : "Grâce à NetApp, nous avons pu développer une moto encore plus performante et innovante et fournir à nos pilotes officiels Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci, une arme hautement compétitive pour le nouveau défi du championnat du monde MotoGP. Grâce aux données, nous avons pu explorer de nombreuses solutions intéressantes pendant notre développement et nos tests".

Henri Richard, vice-président exécutif des opérations mondiales de NetApp, commente avec satisfaction l’annonce du renouvellement de ce partenariat : "La transformation numérique devient critique dans tous les secteurs mais l’automobile est l’un des plus avancés. Nous sommes heureux de soutenir Ducati et en particulier sa division course, pour obtenir plus de succès en exploitant la puissance des données. Nos clients suivent ce partenariat avec intérêt pour comprendre et tirer parti de cette innovation et de cette collaboration de pointe".

Le championnat du monde MotoGP 2020 débutera le 8 mars à Losail (Qatar), deux ans exactement après le début du partenariat entre Ducati et NetApp.