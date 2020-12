Cyberattaque de l’EMA : commentaires de Tanium

décembre 2020 par Oliver Cronk, Chief IT Architect, EMEA chez Tanium

Oliver Cronk, Chief IT Architect, EMEA chez Tanium, réagit à ce sujet :

Hier, l’Agence européenne du médicament (EMA) a été piratée. En effet, des documents liés au vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech ont été dérobés lors d’une cyberattaque, au moment où l’agence délibère sur la délivrance d’autorisations à plusieurs vaccins contre le Covid-19.

"Il est regrettable d’apprendre que l’Agence européenne des médicaments (EMA) est la cible de cyber-attaquants, mais ce n’est malheureusement pas une surprise. Toute organisation qui détient des données précieuses est susceptible d’être ciblée, et pour l’instant il y a peu de choses plus précieuses que les données sur le vaccin contre le Covid-19 », déclare Oliver Cronk, Chief IT Architect, EMEA chez Tanium.

Oliver ajoute : « S’il est vrai qu’il est difficile de se défendre contre les attaques d’États nations suspects en raison de leur complexité, il est important de se rappeler que si les mesures de sécurité élémentaires sont respectées, il y a beaucoup moins de chances qu’une attaque réussisse. Ces mesures consistent notamment à s’assurer que les correctifs et les mises à jour informatiques soient régulièrement appliqués, à mettre en place une stratégie pour sécuriser le télétravail et à former l’ensemble des collaborateurs pour éviter que ces derniers cliquent sur des liens de phishing malveillants. Ces actions peuvent sembler évidentes, mais elles ne sont souvent pas mises en place, ce qui offre aux cyberattaquants une voie d’accès facile au réseau de l’organisation ».