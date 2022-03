Kyndryl et Lenovo élargissent leur partenariat

mars 2022 par Marc Jacob

Kyndry Lenovo annoncent l’expansion de leur partenariat mondial afin de développer et de fournir des solutions évolutives de cloud hybride et de Edge Computing.

Grâce à l’extension de leur collaboration, Kyndryl et Lenovo vont créer des solutions conjointes qui font appel à l’automatisation, à l’optimisation et aux services d’infrastructure informatique différenciés. Ils pourront ainsi accompagner les entreprises dans leurs besoins en matière de services d’applications distribués critiques sur site et dans le Cloud.

Les architectures informatiques distribuées nécessitent une expertise de gestion approfondie associée à une excellence opérationnelle et des hautes capacités de performance. Il est à noter que 75 % des données se déplacent vers la périphérie. Aussi, Kyndryl et Lenovo étendent leur partenariat pour offrir une expérience technologique et de services de premier ordre stimulant l’innovation et répondant aux exigences toujours plus changeantes des entreprises.

Lenovo restera le partenaire de Kyndryl pour les projets de services informatiques pour les PC et les serveurs, tout en élargissant leur portefeuille de solutions communes pour inclure le stockage et les technologies de calcul périphérique de nouvelle génération. Les compétences et l’expertise de Kyndryl en matière de services gérés permettront le déploiement de solutions conjointes dans les infrastructures des clients - des équipements des utilisateurs finaux au Cloud.

Kyndryl et Lenovo ont également pour objectif de fournir des solutions intégrées via une expérience edge-to-Cloud qui combine le portefeuille diversifié de produits de Lenovo - couvrant l’edge computing, les mobiles, les PC et les centres de données - avec les services personnalisables de Kyndryl pour le déploiement, la migration et l’optimisation en tant que service ou sur site.

Les alliances partagées par Lenovo avec d’autres partenaires de l’écosystème Kyndryl peuvent également permettre une collaboration approfondie pour fournir des solutions optimales aux clients à travers les applications de cloud hybride, d’infrastructure hyperconvergée (HCI) et d’informatique de périphérie avec un portefeuille complet de solutions prêtes à l’emploi, plug and play.

Le vaste réseau de distribution mondial de Kyndryl, son service client de premier ordre et leur satisfaction combinés à l’infrastructure mondiale de Lenovo en matière d’appareils et de technologies, peuvent répondre aux besoins multifournisseurs croissants des clients dans les pays et les marchés du monde entier.

Fournissant un portefeuille complet de serveurs de périphérie, de stockage prêt pour l’IA et de solutions, les offres de Lenovo TruScale™ sont également disponibles en tant que service par le biais de Lenovo TruScale™, qui étend facilement les charges de travail de la périphérie au Cloud dans un modèle basé sur la consommation.