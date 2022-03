Corné van Rooij, vétéran de NetWitness, est promu à la tête de l’équipe de distribution mondiale

mars 2022 par Patrick LEBRETON

NetWitness lance un nouveau programme de partenariat pour améliorer les opportunités pour les revendeurs, les distributeurs et les MSSP et répondre aux besoins des entreprises en matière de détection des menaces

NetWitness dévoile son nouveau programme de partenariat, conçu pour mieux répondre aux besoins de l’écosystème des revendeurs, distributeurs et fournisseurs de services manages de sécurité (MSSP) de NetWitness travaillant avec des entreprises mondiales pour améliorer leurs capacités de détection et de réponse aux menaces. Le nouveau programme est conçu pour les partenaires qui aident leurs clients à répondre et à se préparer aux cybermenaces dont la fréquence, l’ampleur et la sophistication ne cessent de croître. En outre, Corné van Rooij, vétéran de RSA et de NetWitness, a été promu à la tête de l’organisation mondiale des canaux de distribution de NetWitness.

Le programme de partenariat NetWitness offre aux organisations partenaires des opérations et des processus améliorés et simplifiés, un éventail plus large de formations et d’habilitations, ainsi que des opportunités et des ressources marketing améliorées pour les partenaires. Le nouveau programme met davantage l’accent sur l’éducation afin que les partenaires puissent continuer à répondre aux préoccupations en constante évolution de leurs clients en matière de cybersécurité.

Les nouveaux avantages du programme comprennent :

Un investissement accru dans la formation technique des partenaires, y compris du matériel pédagogique supplémentaire, des sessions de formation dirigées par un instructeur, des sessions à la demande et un accès à la certification facilité pour améliorer la connaissance et la compétence des partenaires avec les offres NetWitness.

Plusieurs modèles de démonstrations et d’essais pratiques des produits, sur site et dans le Cloud, sans frais, afin d’offrir un meilleur accès à la présentation de la plate-forme NetWitness dans des environnements réels.

Simplification des règles, des protocoles et des processus afin de permettre aux partenaires de travailler plus facilement avec NetWitness pour optimiser les ventes.

Corné van Rooij occupe des postes de direction chez NetWitness depuis plus de trois ans. Avant son poste actuel, il était chez CPI Risk et Finance & Governance, ainsi que chez iWelcome. Il a auparavant passé plus de 11 ans chez RSA, où il a occupé différents rôles de direction. M. van Rooij est titulaire d’un diplôme en informatique de l’Universiteit d’Utrecht, ainsi que d’un diplôme post-doctorat en sécurité de l’information de la Hogeschool van Utrecht.