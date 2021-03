CyberArk propose de nouvelles offres de sécurité des identités

mars 2021 par Marc Jacob

CyberArk annonce le lancement de nouveaux abonnements, programmes et outils destinés à accélérer les initiatives des entreprises en matière de sécurité des identités et à en optimiser les effets. Ces nouvelles offres complètent le portefeuille de solutions de sécurité des identités de CyberArk, qui est axé sur la gestion des accès à privilèges et se concentre sur la sécurisation des identités individuelles – humaines ou machines – tout au long du cycle d’accès aux actifs critiques.

L’annonce de ce jour porte notamment sur les éléments suivants :

• Les offres d’abonnements aux services de sécurité des identités – Grâce à trois nouvelles offres d’abonnement, les clients peuvent bénéficier de la puissance combinée de l’IDaaS (Identity as a Service) et de la solution de gestion des accès à privilèges, leader du secteur, grâce à des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques : utilisateur de la main-d’œuvre, fournisseur externe ou utilisateur à privilèges ;

• Le CyberArk Blueprint pour une sécurité des identités réussie - Le CyberArk Blueprint a évolué pour étendre les directives normatives à toutes les identités. Il est axé sur les meilleures pratiques en matière de sécurité des identités, acquises à la faveur d’années d’engagement concret auprès des clients ;

• L’outil d’évaluation de la sécurité des identités de CyberArk - L’outil d’évaluation est entièrement aligné sur le CyberArk Blueprint afin de permettre aux organisations d’évaluer et de suivre leur niveau de conformité avec les meilleures pratiques en matière de sécurité des identités. Elles peuvent également comparer la maturité de leur programme avec celui de leurs pairs en fonction de multiples paramètres tels que le secteur d’activité, la région et la taille de l’organisation ;

• Les plans de réussite des clients en matière de sécurité des identités - Les plans de réussite regroupent des ressources, des conseils et expertises stratégiques, qui permettent aux clients de déployer avec succès un programme de sécurité des identités, tout en tirant le meilleur parti de leurs solutions, le plus rapidement possible.

L’approche de CyberArk en matière de sécurité des identités

Les organisations du monde entier doivent composer avec une surface d’attaque toujours plus étendue, alors que le nombre, les types et l’interconnexion des identités se multiplient dans les applications professionnelles et les workloads dans le cloud. Comme ces identités humaines et non humaines sont toutes susceptibles de devenir privilégiées sous certaines conditions, une nouvelle approche de la sécurité des identités s’impose, une approche qui repose sur la gestion des accès à privilèges.

En recourant à un modèle Zero Trust, chaque identité est authentifiée et autorisée avant de lui accorder l’accès. Grâce à CyberArk Identity Security, les organisations pourront sécuriser l’accès sur n’importe quel dispositif, à tout moment et en tout lieu :

• Les solutions CyberArk Privileged Access sécurisent les identifiants à privilèges partout où ils existent – en les protégeant contre les attaques avancées, en accélérant la transformation numérique et en contribuant à la mise en conformité ;

• Les solutions CyberArk Workforce Identity et Customer Identity surveillent en continu les indicateurs de comportement pour vérifier que les utilisateurs sont bien ceux qu’ils prétendent être ;

• Les solutions CyberArk Secrets Management permettent aux applications et aux outils d’automatisation d’accéder en toute sécurité à des ressources sensibles à l’échelle – sans imposer de contraintes aux développeurs.