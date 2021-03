SentinelOne Singularity XDR Marketplace étend les fonctionnalités de sa plateforme via un écosystème de partenaires

mars 2021 par Marc Jacob

SentinelOne vient de lancer Singularity XDR Marketplace, un écosystème d’applications ouvert qui unifie la prévention, la détection, l’intervention et la traque des menaces sur l’ensemble des ressources de l’entreprise en quelques clics. Singularity XDR Marketplace permet aux clients, en toute transparence, de déployer toute la puissance de la plateforme Singularity XDR à l’ensemble de leurs solutions de sécurité. Les équipes peuvent ainsi unifier les technologies les plus performantes, quel que soit le fournisseur, pour activer en mode autonome les données et se protéger en temps réel contre des menaces qui agissent à la vitesse des machines. Cette marketplace est un élément central de la stratégie XDR de SentinelOne et permet aux plus grandes entreprises d’absorber et d’exploiter des données hétérogènes.

Mettre en place des systèmes, des outils et des équipes de sécurité, et les intégrer de façon à rationaliser la détection, la réponse et la remédiation est loin d’être simple. Singularity XDR Marketplace intègre les applications et les outils de sécurité de tous les fournisseurs au sein d’une plateforme unique sans aucun codage, ni script. Elle offre ainsi aux entreprises une excellente visibilité sur les données de solutions de sécurité, traditionnellement disparates. Les équipes de sécurité peuvent obtenir des indications sur des événements de sécurité partagés sans faire appel à une configuration complexe.

L’obtention d’un contexte approprié pour les données disparates et cloisonnées Les solutions de sécurité disparates envoient aux équipes de sécurité des quantités de données astronomiques sans fournir le contexte ou la corrélation nécessaire. Singularity XDR Marketplace simplifie l’accès aux données issues de solutions de sécurité hétérogènes et offrent aux équipes une visibilité globale leur permettant de surveiller et d’analyser facilement les flux de données dispersées. Les outils de sécurité partagent automatiquement les renseignements et fournissent une vue consolidée de toutes les anomalies survenant sur le réseau.

Unification de l’automatisation entre les outils de sécurité

Singularity XDR Marketplace permet aux équipes de sécurité de mettre en place une réponse unifiée et concertée entre les différents outils de sécurité. Grâce à une vue homogène de l’ensemble du réseau de l’entreprise, elle aide les entreprises à adopter une approche de sécurité proactive et dynamique.