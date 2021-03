Cloudera lance Cloudera Data Platform Operational Database sur AWS et Microsoft Azure

mars 2021 par Marc Jacob

Cloudera annonce la disponibilité de Cloudera Data Platform (CDP) Operational Database sur Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure. CDP Operational Database est une base de données opérationnelle cloud native entièrement gérée avec une flexibilité, une performance et une fiabilité inégalées. Optimisée pour être déployée n’importe où, sur n’importe quelle plate-forme cloud, la base de données opérationnelle CDP s’aligne sur la stratégie d’infrastructure cloud la mieux adaptée à l’entreprise.

Les organisations travaillent de plus en plus avec plusieurs fournisseurs de cloud. Une récente enquête Gartner auprès des utilisateurs de cloud public a révélé que 81% des répondants utilisent deux fournisseurs ou plus afin d’éviter le blocage des fournisseurs. De plus, IDC prédit que 2021 sera l’année du multi-cloud avec plus de 90% des entreprises dans le monde s’appuyant sur une combinaison de clouds privés on-premise / dédiés, de plusieurs clouds publics et d’anciennes plates-formes pour répondre à leurs besoins en infrastructure.

CDP Operational Database fonctionne dans les environnements de cloud public et privé, y compris on-premise. Elle permet aux développeurs d’applications de fournir des prototypes en moins d’une heure sur le cloud de leur choix, avec la possibilité de passer sans effort à des pétaoctets de données. Les développeurs d’applications peuvent fournir rapidement des applications critiques car CDP Operational Database s’adapte et s’ajuste automatiquement, en fonction des besoins de la charge de travail.

Prix et disponibilité

La base de données opérationnelle CDP est désormais généralement disponible sur AWS et Azure. Pour plus d’informations sur les prix, veuillez consulter notre page de tarification.