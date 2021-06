Qwant annonce une nouvelle direction générale pour accélérer son développement

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Qwant annonce la nomination de Raphaël Auphan en tant que directeur général - CEO du groupe, et celle de Corinne Lejbowicz au poste de présidente. La mise en place de cette équipe renforcée permettra à Qwant de disposer d’une plus forte célérité dans le déploiement de sa stratégie et l’accélération de sa croissance. Ces nominations prendront effet le 5 juillet 2021, après validation de l’Assemblée générale.

Dans leurs missions, Raphaël Auphan et Corinne Lejbowicz seront accompagnés par la Leadership Team déjà en place, composée d’Éric Bazin (COO), d’Hugo Venturini (CTO), de Nam Ma Kim (CMO et Product Marketing Officer), de Jean-Robert Mamin (CRO) et de Sébastien Ménard (CCO/HPA).

Corinne Lejbowicz est diplômée de l’ESCP Europe et de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris. Elle débute sa carrière en 1986 en tant que Responsable marketing et exportation chez Nemo. De 1987 à 1994, elle occupe des fonctions commerciales, puis de Directrice générale chez TBWA. En 1994, elle rejoint Infogrammes, et participe au lancement du premier fournisseur d’accès à Internet français. De 1996 à 1998, elle devient Directrice du projet d’accès internet haut débit chez Numéricable (groupe Vivendi). En 1998, elle est nommée Directrice de la stratégie et des nouveaux projets chez AOL France. En 2001, elle prend la responsabilité de Directrice marketing stratégique du pôle internet de la holding du groupe Vivendi. En 2005, elle rejoint l’opérateur français indépendant de comparateurs et de guides de shopping en ligne : LeGuide.com. Elle y occupe les fonctions de Directrice déléguée, puis de Directrice générale et enfin de Présidente-Directrice Générale de 2007 à 2012. De 2013 à 2015, elle a été Responsable de la stratégie et administratrice de Minutebuzz. De 2015 à 2018, elle a été Directrice générale de PrestaShop.

Depuis 2018 Corinne Lejbowicz est administrateur de sociétés , aussi bien de start-ups (Agriconomie, bird office) que de groupes comme la FdJ et le groupe LaPoste.

Madame Lejbowicz est aussi mentor au Moovjee, association en faveur de l’entrepreneuriat des jeunes depuis 2011, et membre du conseil d’administration du groupe Ares, acteur de l’insertion par l’activité économique en Ile de France depuis 2020.

Avant de prendre la direction de Qwant en tant que CEO, Raphaël Auphan a de son côté été co-fondateur, président et COO de Cosmian, société de logiciels d’entreprise qui se concentre sur la sécurité et la confidentialité des données grâce à des technologies avancées de cryptographie.

Auparavant, Raphaël était CEO de Scilab, éditeur du logiciel open-source éponyme de calcul numérique pour ingénieurs et scientifiques, jusqu’à son acquisition par ESI Group, où il est devenu directeur de la division des solutions Cloud. Raphaël dirigeait précédemmentune équipe produit chez Withings, leader dans les produits connectés de santé, suite à l’acquisition par Withings de Zyken, startup de produits connectés pour le sommeil qu’il a développée après l’avoir fondée quelques années auparavant.

Ses précédentes activités l’ont amené dans différentes régions du globe : dans la Silicon Valley, il a rejoint, à sa fondation, ViaFone, pionnier de l’Internet mobile, dont il est devenu le vice-président pour l’Amérique du Nord jusqu’à l’acquisition de ViaFone par Extended Systems, société cotée au Nasdaq ; au Royaume-Uni, il a été vice-président pour l’Europe d’Extended Systems, société acquise par Sybase, elle-même rachetée par SAP ; en Asie-Pacifique, il a travaillé chez Thales Transportation en tant qu’ingénieur logiciel et chez Gemalto (spécialiste mondial des cartes à puce, racheté par Thales), où il a créé la filiale de la société en Malaisie.

Raphaël a également été membre du conseil d’administration de Sparus Software, éditeur de gestion d’appareils mobiles, jusqu’à son acquisition par Zenprise, société elle-même rachetée par Citrix Systems pour 327M$.

Raphaël est diplômé en informatique et réseaux de Supélec.