CyberArk Alero étend l’accès Zero Trust pour les travailleurs à distance

mars 2020 par Marc Jacob

CyberArk annonce l’extension des fonctionnalités de sa solution CyberArk Alero afin de répondre aux nouvelles priorités des entreprises en matière de continuité des activités. Initialement conçue pour assurer un accès à privilèges à distance aux fournisseurs, cette solution accessible en tant que service (SaaS) qui associe l’accès Zero Trust et l’authentification biométrique à plusieurs facteurs, permet à présent aux employés qui télétravaillent de se connecter de manière simple et sécurisée aux systèmes critiques gérés par CyberArk.

Sécuriser l’accès des télétravailleurs est un élément majeur de la stratégie de continuité d’activité des entreprises. Selon le cabinet Forrester, 88 % des entreprises estiment que l’accès à distance aux ressources technologiques permettant à leurs équipes de travailler, à partir de tout emplacement doté d’une connexion à internet, constitue une stratégie de continuité d’activité et de reprise sur sinistre.

Au cours des cinq dernières années, le télétravail a de plus progressé de 44 %, ce qui montre clairement que les entreprises doivent donner à ces employés, et tout particulièrement à ceux qui disposent d’accès à privilèges, les moyens de travailler sans interruption. L’augmentation du nombre de salariés travaillant à domicile ou hors de leur bureau a des répercussions sur la sécurité, et nombre de sociétés ne disposent pas des technologies, des infrastructures ou des ressources internes requises pour gérer avec efficacité les risques encourus.

CyberArk Alero est une solution de pointe conçue pour fournir un accès à privilèges rapide, facile et sécurisé aux utilisateurs distants, principalement aux fournisseurs tiers, aux employés et aux sous-traitants. CyberArk est à ce jour le seul éditeur à réunir un accès Zero Trust ainsi que l’authentification biométrique et juste à temps dans une seule solution sans VPN, sans agent et sans mot de passe. Contrairement aux solutions utilisant un réseau privé virtuel, CyberArk Alero évite de déployer une infrastructure ou des équipements supplémentaires, et fournit un accès granulaire et basé sur les rôles aux systèmes internes critiques, indépendamment du type d’utilisateur, du système cible ou de l’environnement.