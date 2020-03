ServiceNow dévoile la version Orlando de Now platform

mars 2020 par Emmanuelle Lamandé

ServiceNow présente la version Orlando de sa Platform Now, qui intègre désormais Now Intelligence, un ensemble de fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) et d’analyse.

Avec Now Intelligence, Now Platform offre des expériences :

● Permettant aux collaborateurs de travailler plus intelligemment et plus rapidement en faisant apparaître automatiquement des recommandations, des prédictions et des informations contextuelles, ce qui permet aux équipes d’agir “à la volée.”

● En libre-service grâce à des agents virtuels intelligents et "toujours en ligne" sur n’importe quel canal, pour que les clients et les collaborateurs puissent obtenir rapidement ce dont ils ont besoin et agir plus rapidement.

● Anticipant des problèmes et automatisant les actions grâce à des agents virtuels entièrement intégrés dans Now Platform. Les clients et les collaborateurs peuvent désormais lancer des workflows avec des conversations dynamiques en automatisant les demandes de résolution rapide, n’importe où et n’importe quand.

Les principales innovations de la version Orlando sont les suivantes :

La Solution d’analyse

● Cloud Insights permet aux équipes IT d’optimiser le coût des ressources sur le cloud en formulant des recommandations intelligentes sur la gestion de l’utilisation aux heures ouvrables, le choix des bonnes ressources et l’application des politiques d’utilisation.

● L’évaluation avancée des risques permet aux collaborateurs front office d’évaluer sans peine les différents risques inhérents à leur travail quotidien, afin que ceux en back office puissent s’adapter efficacement au changement, en analysant et en gérant l’ensemble des risques, qu’ils soient opérationnels ou autres, dans l’ensemble de l’entreprise.

● L’évaluation de l’exposition des logiciels permet aux équipes IT et Sécurité d’identifier rapidement les logiciels vulnérables et les dispositifs et serveurs connexes, afin d’initier sans délai les changements nécessaires grâce à des workflows informatiques standard, et ainsi minimiser l’impact potentiel des vulnérabilités 0-day.

La Solution d’intelligence

● Un agent d’affectation du travail par affinité permet aux équipes du service client d’affecter le travail au collaborateur le plus adapté pour le réaliser et ainsi améliorer la satisfaction client.

● Les mises à jour de l’agent virtuel avec compréhension du langage naturel (NLU) continuent de s’appuyer sur les innovations dévoilées dans les versions Madrid et New York, ce qui facilite la création et la maintenance des modèles NLU.

● CI/CD supporte l’utilisation d’outils DevOps standard pour développer sur plateforme, à l’échelle et en équipe, et améliore la collaboration entre développeurs grâce à des engagements sélectifs qui préviennent les collisions et simplifient les processus pour accélérer le déploiement.

La Solution mobilité

● Des améliorations apportées à l’agent mobile offrent des expériences mobiles natives afin que les collaborateurs du service support ainsi que les opérateurs puissent résoudre les problèmes à tout moment, depuis n’importe quel appareil. Ces fonctionnalités sont disponibles sur les solutions ITSM, ITOM et Field Service Management.

● La stratégie de marque et les analyses mobiles permettent aux clients de configurer l’expérience Now Mobile à leur image, ce qui favorise l’engagement et permet de réaliser des analyses des services les plus utilisés par les pré-embauchés, les nouveaux employés et les salariés.

● Les campagnes ciblées sur mobiles fournissent aux collaborateurs des informations importantes et pertinentes (comme le renouvellement d’une adhésion de mutuelle, les mises à jour de sites et les initiatives informatiques) directement sur leurs appareils mobiles, en utilisant des données, telles que leur lieu d’affectation, le service dans lequel ils travaillent et le type de poste qu’ils occupent. Cette approche proactive de la communication avec les employés augmente la satisfaction et réduit les appels au service d’assistance.

Par ailleurs, ServiceNow étend Now Platform à la gestion des pipelines DevOps, en reliant les développeurs aux opérateurs informatiques grâce à de nouvelles connaissances et en automatisant le processus manuel d’approbation des modifications. Cela va permettre aux clients de sortir plus rapidement les fonctionnalités développées hors plateforme, tout en préservant la sécurité. ServiceNow DevOps, initialement disponible via le ServiceNow Store, est désormais intégré à la version Orlando.

Disponibilité

La version Orlando de la plateforme Now de ServiceNow est disponible dès aujourd’hui. Les applications Now Agent, Now Mobile et ServiceNow Onboarding sont disponibles en téléchargement sur l’Apple Store et Google Play Store.