Cyber Threat Alliance accueille Avast et TEHTRIS comme nouveaux membres affiliés

janvier 2021 par Marc Jacob

La Cyber Threat Alliance (CTA), une organisation à but non lucratif qui travaille à l’amélioration de la cybersécurité de l’écosystème numérique mondial, a annoncé aujourd’hui l’adhésion d’Avast et de TEHTRIS en tant que membres affiliés, ce qui porte à 31 le nombre de membres de la CTA dans le secteur de la sécurité informatique. Cette étape continue d’augmenter le nombre de leaders de la sécurité qui travaillent ensemble pour partager des renseignements sur les menaces afin de renforcer l’écosystème mondial de la sécurité.

"Le fait que des entreprises comme Avast et TEHTRIS rejoignent l’Alliance démontre la valeur du partage d’informations au sein de la communauté de la cybersécurité", a déclaré Michael Daniel, président et directeur général de CTA. "Elles pourront contribuer de manière significative à la compréhension commune de l’environnement des cybermenaces. De plus, le fait que ces deux entreprises aient leur siège en Europe souligne la portée mondiale du CTA et notre capacité à recruter des membres dans le monde entier".

"Les attaquants sont devenus à la fois plus sophistiqués et plus opportunistes en ciblant les individus et les entreprises, et il est donc plus important que jamais de travailler ensemble en tant qu’industrie pour relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés. Nous sommes ravis de rejoindre la Cyber Threat Alliance et de faire progresser le travail de définition et de défense contre les nouvelles menaces qui pèsent sur notre monde numérique commun", a déclaré Jaya Baloo, directeur de la sécurité chez Avast. "Chez Avast, nous protégeons des centaines de millions de personnes dans le monde entier, et des partenariats comme celui-ci aident l’industrie dans son ensemble à garder une longueur d’avance sur nos adversaires".

"Demander l’approbation de l’adhésion à la Cyber Threat Alliance était une évidence pour nous, car nous sommes pleinement en accord avec sa mission. Issus de carrières opérationnelles contre les cyber-attaquants au niveau international, nous savons combien la collaboration et le partage des renseignements sont essentiels pour remédier aux attaques. Nos équipes de recherche à TEHTRIS repoussent les limites de la technologie et de l’automatisation pour réduire le temps moyen de détection et de réponse aux cyber-attaques", a déclaré Laurent Oudot, directeur de la technologie et cofondateur de TEHTRIS. "Nous sommes convaincus que le partage de renseignements pertinents sur les menaces entre les entreprises membres permet d’améliorer encore les performances globales de nos technologies pour limiter l’impact des attaques. La complexité des attaques actuelles exige la capacité de rassembler des informations provenant de diverses sources, de les analyser et de prendre les bonnes décisions. Les renseignements sur les menaces de la Cyber Threat Alliance jouent un rôle de facilitateur à cet égard, et nous sommes heureux de contribuer ensemble à l’amélioration du panorama cyber".

Les membres de la CTA ont choisi de partager entre eux des renseignements opportuns, exploitables, contextualisés et basés sur des campagnes afin d’améliorer leurs défenses collectives contre les cyber-attaques. Ces informations partagées peuvent être utilisées pour améliorer les produits et services des membres afin de mieux protéger leurs clients, de contrecarrer plus systématiquement les adversaires et d’améliorer la sécurité de l’écosystème numérique. Au fur et à mesure que le nombre de membres de CTA augmente, la qualité des renseignements s’améliore et les membres sont en mesure d’apporter à leur clientèle des informations pertinentes et exploitables. Les membres de CTA protègent les clients sur tous les continents et dans tous les secteurs d’infrastructures critiques. Les nouveaux membres contribueront à élargir les informations disponibles aux membres du CTA en générant de nouvelles voies de données, ainsi qu’en élargissant encore notre empreinte mondiale.

À propos de la Cyber Threat Alliance

Le CTA a été fondé par Check Point Software Technologies Ltd, Cisco, Fortinet, McAfee, Palo Alto Networks et Symantec. Il compte également parmi ses membres Alien Labs, Anomali, Avast, Dragos, IntSights, Juniper Networks, K7 Computing, NEC Corporation, NETSCOUT, NTT Security, OneFirewall, Panda Security, Radware, Rapid7, ReversingLabs, Scitum, SecureBrain, SecurityScorecard, SK Infosec, SonicWall, Sophos, TEHTRIS, Telefónica’s ElevenPaths, Verizon et VMware. Le CTA est le premier groupe formellement organisé de praticiens de la cybersécurité qui travaillent ensemble en toute bonne foi pour partager les informations sur les menaces et améliorer les défenses mondiales contre les cyber-attaques avancées. La mission de CTA est de faciliter le partage de renseignements exploitables et la connaissance de la situation concernant les cybermenaces sophistiquées afin d’améliorer les cyberdéfenses de ses membres, de perturber plus efficacement les cyberacteurs malveillants dans le monde entier et d’élever le niveau de cybersécurité sur Internet et dans le cyberespace. L’alliance continue de se développer à l’échelle mondiale, enrichissant à la fois la quantité et la qualité des informations qui sont partagées sur la plateforme. Le CTA recrute activement de nouveaux acteurs régionaux pour améliorer le partage de l’information afin de permettre un avenir plus sûr pour tous. Pour plus d’informations sur le CTA, veuillez consulter le site : https://www.cyberthreatalliance.org/.