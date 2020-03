Covid 19 : Systancia Gate Service, la solution qui permet aux salariés en situation de télétravail d’accéder aux données de l’entreprise en toute sécurité

mars 2020 par Marc Jacob

Dans ces conditions, la précipitation ne doit pas faire oublier l’urgence de proposer aux salariés des modalités de télétravail qui ne rendent pas l’entreprise vulnérable sur le plan de la sécurité informatique. Il n’est pas inutile de rappeler que la cybersécurité reste un défi de taille pour les entreprises françaises ; d’autant que 81% de celles interrogées en France affirment être mal préparées à ce type de danger.

C’est pour cette raison Systancia, le spécialiste européen de solutions de cybersécurité et de virtualisation d’application, a développé une solution qui permet aux salariés en situation de télétravail d’accéder de manière efficace et sécurisée à leur environnement de travail, où qu’ils soient et qu’ils utilisent un matériel professionnel ou non.

Cette solution, c’est Systancia Gate Service. Elle :

• Donne accès, hors des murs de l’entreprise, à toutes les applications métiers utilisées habituellement en son sein ;

• Garantit une flexibilité et une agilité pour répondre à un besoin planifié (une astreinte par exemple) ou un contexte contraint (épidémie de type Covid 19, grèves, intempéries telles que neige, inondations, etc.) ;

• Permet de gérer l’accès au système informatique selon des profils et des situations d’accès variés (vérification des droits d’accès des profils d’utilisateurs aux différents contenus de l’entreprise : en somme, être en mesure de savoir qui accède à quoi et avec quels droits) ;

• Offre une expérience utilisateur équivalente en matière de performance et d’ergonomie.