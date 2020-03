Honeywell lance Honeywell Forge Energy Optimization

mars 2020 par Marc Jacob

Honeywell annonce le lancement de Honeywell Forge Energy Optimization, une solution de Machine Learning en boucle fermée basée sur le cloud qui étudie en permanence les habitudes de consommation d’énergie d’un bâtiment et s’ajuste automatiquement aux paramètres d’économie d’énergie optimaux sans compromettre le confort des occupants. Honeywell Forge Energy Optimization, la première solution autonome de bâtiment visant à réduire la consommation d’énergie, peut permettre de réaliser des économies d’énergie à deux chiffres, de réduire l’empreinte carbone d’un bâtiment et peut être mise en œuvre sans dépenses d’investissement initiales importantes ni modification des processus opérationnels actuels d’un bâtiment.

Optimisation des systèmes et améliorations des dernières technologies IoT du bâtiment

Lors d’un projet pilote à la Hamdan Bin Mohammed Smart University (HBMSU) de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, Honeywell Forge Energy Optimization a démontré une première économie d’énergie de 10%. La HBMSU est la première université intelligente accréditée des Émirats Arabes Unis et est reconnue pour ses programmes de technologie et d’innovation.

La solution Honeywell Forge Energy Optimization a été appliquée au système de gestion des bâtiments existant de la HBMSU, qui utilise une technologie concurrente, démontrant ainsi l’architecture ouverte de la plateforme et ses capacités d’analyse du matériel. Les économies d’énergie supplémentaires sont particulièrement importantes car la HBMSU est considérée comme un bâtiment intelligent de pointe et économe en énergie, dont l’éclairage, le refroidissement, la gestion du bâtiment, la puissance et le contrôle de l’efficacité sont entièrement connectés et optimisés en temps réel en fonction de l’occupation. Le projet pilote a également permis de découvrir des problèmes de contrôle local liés à la centrale frigorifique et l’unité de traitement de l’air frais qui ne s’ajustaient pas aux points de consigne.

Réaliser des économies d’énergie au-delà des techniques standard

La consommation d’énergie dans les bâtiments commerciaux est un problème important car ils représentent plus de 36 % de la consommation d’énergie finale mondiale et près de 40 % du total des émissions directes et indirectes de CO2[1]. En outre, le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC) représentent souvent la plus grande opportunité d’économies d’énergie dans un bâtiment commercial[2].

Honeywell Forge Energy Optimization optimise de manière autonome et continue les points de consigne internes d’un bâtiment sur des centaines d’actifs toutes les 15 minutes pour évaluer si le système de CVC d’un bâtiment fonctionne au maximum de son efficacité. Lorsque la solution d’Honeywell constate qu’un ajustement est nécessaire, elle analyse des facteurs tels que l’heure de la journée, la météo, les niveaux d’occupation et des dizaines d’autres points de données pour déterminer les paramètres optimaux par bâtiment et prend des décisions calculées 96 fois par période de 24 heures pour chaque bâtiment d’un portefeuille, 365 jours par an dans l’ensemble du système d’actifs. Des résultats répétés ont montré des réductions à deux chiffres de la consommation liée à la climatisation, sans pour autant affecter le confort des clients.

Les solutions traditionnelles de contrôle des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) ont des niveaux de sophistication variables. Les plus simples impliquent des points de consigne statiques qui ne tiennent pas compte de facteurs variables tels que l’occupation ou le climat. La seconde, la plus courante, repose sur des ajustements programmés des points de consigne en fonction de l’occupation estimée et des conditions climatiques. Enfin, les points de consigne peuvent être gérés par un gestionnaire d’énergie certifié ; cependant, la plupart des installations n’ont pas trouvé cette solution pour produire un retour sur investissement viable en raison du volume même des variables concernées et de la difficulté de produire des calculs précis de manière évolutive.

La solution Honeywell Forge Energy Optimization est simple à déployer pour les propriétaires de bâtiments grâce à des fonctionnalités plug-and-play. Il n’est pas nécessaire de modifier la mécanique de l’entreprise ni de remplacer entièrement les systèmes pour ajouter la solution à un bâtiment.