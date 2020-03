La dernière version de RSA NetWitness® Platform est lancé

mars 2020 par Marc Jacob

RSA publie la dernière version de la solution RSA NetWitness Platform, qui inclut des fonctionnalités mises à jour pour la détection des réseaux, l’analyse du comportement des utilisateurs et des entités (UEBA), et les renseignements sur les menaces. Ces mises à jour offrent aux clients une solution RSA NetWitness UEBA améliorée qui exploite les métadonnées des réseaux afin d’identifier avec précision les menaces inconnues. RSA annonce également d’autres améliorations à RSA NetWitness® Orchestrator, basées sur la technologie innovante ThreatConnect, afin de garantir la confiance que les tâches et décisions sont basées sur des renseignements sur les menaces pertinents et approfondis.

Seul produit du marché à exploiter la visibilité sur tous les journaux, données de traitement des points d’accès et métadonnées des réseaux, RSA NetWitness UEBA permet aux clients d’améliorer la détection des menaces en améliorant l’identification de ces dernières. Avec ce produit, les entreprises pourront gérer automatiquement les données sur les menaces en envoyant des indicateurs et des renseignements aux outils de défense à des fins d’alerte ou de blocage, ou en informant les membres de l’équipe afin de mettre en place des actions systématiques et automatisées pour corriger les menaces.

Selon une étude RSA [1], 82 % des professionnels du risque et de la sécurité déclarent que leur entreprise considère les atteintes à la sécurité comme des risques métier plutôt que comme des risques informatiques. Face à des attaques qui prennent une ampleur jamais vue, les entreprises ont réagi en ajoutant simplement d’autres outils de sécurité pour tenter d’éliminer les menaces. Cependant, ces nouveaux outils n’améliorent pas nécessairement la sécurité, car ils peuvent renforcer davantage encore la déconnexion entre les équipes et les informations stratégiques. Avec la dernière édition de la solution RSA NetWitness Platform, les entreprises peuvent exploiter l’apprentissage automatique pour limiter les angles morts du paysage des menaces et identifier avec précision les vraies menaces, tout en améliorant la planification, la gestion et l’orchestration des réponses aux incidents.

DISPONIBILITÉ

RSA NetWitness Platform version 11.4 est actuellement disponible. RSA NetWitness Orchestrator sera disponible au premier semestre 2020.