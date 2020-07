Costa Coffee lance un programme de bug bounty mondial avec HackerOne

juillet 2020 par Marc Jacob

Afin de soutenir son expansion internationale, Costa Coffee souhaite ainsi renforcer ses défenses numériques en s’appuyant sur l’expérience de hackers éthiques, payés pour rechercher des vulnérabilités au sein du système informatique de l’enseigne.

Ce programme de bug bounty s’inscrit dans une stratégie globale visant à accroître le niveau de maturité de Costa Coffee en matière de sécurité et permettre de répondre à l’évolution du paysage des menaces, n’épargnant plus aucune marque aujourd’hui.

Pourquoi HackerOne ?

Comme il s’agit d’une initiative nouvelle pour Costa Coffee, il était important pour la marque de s’engager avec un acteur de confiance. Avec une communauté de plus de 600 000 hackers, le leader mondial de la sécurité collaborative HackerOne s’est imposé comme une évidence.

Quel est le champ d’application du programme ?

Le champ d’action initial du programme de bug bounty de Costa Coffee comprend ses plateformes de fidélisation au Royaume-Uni et en Pologne. Accessibles via des sites web et des applications mobiles, ces plateformes dédiées aux clients traitent les données personnelles relatives au programme de fidélité "Coffee Club". Le programme sera ensuite progressivement étendu au cours des 6 à 12 prochains mois pour inclure tous les actifs accessibles au public (c’est-à-dire les sites web et les applications mobiles) sur la plupart des marchés internationaux.