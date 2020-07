Agility Logistics rationalise ses opérations pour plus de résilience avec OpenText Content Services

juillet 2020 par Marc Jacob

OpenText annonce qu’Agility Logistics, l’un des plus grands fournisseurs de logistique intégrée au monde, a déployé OpenText™ Content Services pour rationaliser ses opérations, y compris le fret et l’expédition par voie terrestre, aérienne et maritime pour plus de 60 000 clients dans 100 pays.

Agility Logistics propose des solutions d’approvisionnement sur mesure adaptées à divers secteurs industriels. Pour garantir la résilience et l’efficacité des informations de bout en bout, la société a mis en œuvre les technologies de gestion des informations d’OpenText afin de fournir un référentiel intégré et centralisé pour la saisie, le partage et la gestion des documents.

"La visibilité dans l’approvisionnement a été essentielle pour nous aider à faire face aux perturbations provoquées par la pandémie de Covid-19.", explique Deepak Sharma, Global IT Director for Business Solutions and Support chez Agility Logistics. "OpenText nous a aidés à optimiser le service client en leur fournissant un point d’accès unique leur permettant de consulter directement leurs documents, de suivre leurs expéditions et de recevoir leurs factures, au lieu de devoir appeler pour demander les documents dont ils ont besoin."

Après un long processus d’évaluation, Agility Logistics a choisi les solutions de OpenText™ Content Services, incluant :

• OpenText™ Intelligent Capture pour scanner et transformer automatiquement les documents en PDF pendant que les métadonnées sont capturées pour permettre une recherche et une récupération faciles.

• OpenText™ Documentum comme plateforme de gestion de contenu pour une intégration étroite avec le système logistique et les applications financières de l’entreprise, garantissant que les rapports et les données financières clés sont automatiquement stockés dans un format électronique.

• OpenText™ Documentum xCP pour la mise en place d’interfaces utilisateurs modernes adaptées aux besoins des clients des différents secteurs.

• OpenText™ InfoArchive pour garantir que la conservation des données et du contenu est conforme aux exigences règlementaires du secteur.

Agility Logistics s’appuie également sur les technologies OpenText pour réduire l’empreinte environnementale de ses activités. "Lorsqu’une entreprise peut suivre les marchandises de leur origine à leur destination, et tout ce qui se trouve entre les deux, elle peut optimiser l’expédition pour réduire les émissions de carbone", commente M. Sharma. "Notre stratégie globale est d’être constamment efficace et durable dans nos opérations, et OpenText nous aide à atteindre cet objectif."