Vodafone choisit BlackBerry AtHoc pour sa solution de communications de crise sécurisées

juillet 2020 par Marc Jacob

BlackBerry AtHoc, transforme la façon dont les entreprises et institutions travaillent ensemble pour assurer la reprise d’activité et la sécurité du personnel en cas d’événement critique. Cela afin de permettre aux institutions et aux entreprises d’échanger des informations de sécurité et des informations opérationnelles critiques au sein de l’organisation et avec d’autres organisations pour mieux protéger leurs communautés.