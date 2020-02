Corning dévoile CleanAdvantage™

février 2020 par Marc Jacob

Corning annonce que tous les connecteurs de ses systèmes pour Data Centers EDGE et EDGE8 utiliseront désormais la technologie Corning CleanAdvantage™, ce qui réduira le temps d’installation pour les clients Data Centers en éliminant la nécessité de nettoyer les connecteurs sur le terrain avant la première installation. CleanAdvantage™ utilise une technologie de nettoyage exclusive pour l’ensemble de la virole du connecteur, en plus des capuchons sans contact installés en usine, afin de garantir un connecteur nettoyé en usine et prêt à être installé. Cette technologie sera incluse, sans frais supplémentaire, sur tous les connecteurs MTP et LC Uniboot dans les solutions de câblage structuré EDGE et EDGE8*.

Corning® CleanAdvantage™ élimine la nécessité de nettoyer et de contrôler les connecteurs MTP et LC avant la première connexion. En mettant en œuvre cette nouvelle technologie de nettoyage dans le processus de fabrication et en introduisant des capuchons anti-poussière sans contact, CleanAdvantage™ réduit jusqu’à 17 % le temps d’installation et jusqu’à 95 % le coût des consommables de nettoyage. Compte tenu de la demande croissante en bande passante dans les Data Centers, Corning reconnaît la nécessité d’innover pour accélérer les installations. La technologie CleanAdvantage™ fait gagner un temps précieux permettant ainsi aux Data Centers de devancer la demande.

*La production débutera le 10 février sur le continent américain, ensuite en Europe et dans la région Asie-Pacifique. A l’exclusion des modules TAP et des ensembles MTP 24 fibres monomodes ("Y" Harness, Breakout Harness et Jumper 24 fibres).