Cybersécurité industrielle : Gfi et Cybelius lancent une nouvelle solution

février 2020 par Marc Jacob

En pleine transformation digitale, le secteur industriel doit répondre aux nouveaux impératifs de cyberdéfense auxquels ses acteurs sont confrontés alors qu’ils restent encore démunis de moyens de protection. Pour y répondre, Gfi, acteur majeur des services et solutions numériques et spécialiste des enjeux de l’Industrie 4.0, et Cybelius, spécialiste de la cybersécurité industrielle, lancent le « CyFENCE & SIEM service ». Cette solution inédite sur le marché garantit aux directions des systèmes d’information une véritable vision sur leur activité afin de mieux piloter la sécurité de leurs installations.

L’Industrie 4.0 est une nouvelle génération d’usines connectées, robotisées et intelligentes, animées par l’émergence de nouvelles technologies. Pour autant, cette révolution qui transforme le paysage industriel ouvre également la voie à de nouveaux risques, les cyberattaques en premier lieu. Les pirates ciblent désormais jusqu’aux automates et contrôleurs de sécurité et menacent l’appareil de production. Les conséquences sont souvent considérables. Récemment des cyberattaques ont obligé des industriels à arrêter leur production. Et l’Union Européenne a par ailleurs adopté le Cybersecurity Act en juin dernier, considéré comme essentiel pour renforcer la sécurité du marché numérique européen.

Fruit d’un partenariat engagé en janvier 2019 entre deux entreprises françaises, cette nouvelle solution porte sur le développement d’une offre globale IT et OT, dans le domaine de la cybersécurité.

Une utilisation simple, facteur de gains réels pour les industriels

Reposant sur un système de mise en oeuvre rapide, environ 20 jours par site, « CyFENCE & SIEM service » propose une dizaine de fonctions de sécurité pour les industriels quelle que soit leur dimension.