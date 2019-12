Contrast Security recrute Nick Baglin en tant que premier Vice Président des Ventes EMEA

décembre 2019 par Marc Jacob

Sur les 12 mois écoulés, Contrast Security a connu une croissance du chiffre d’affaires de 250% dans la zone EMEA. Nick Baglin jouera un rôle pivot dans la stratégie EMEA de Contrast Security, dont l’objectif est de recruter plus de 140 employés dans les mois à venir.

Avant de rejoindre Contrast Security, M. Baglin était General Manager de Netacea - (anciennement Intechnica), spécialisé dans la protection contre les logiciels malveillants. Avant Netacea, il a travaillé pour la société de sécurité d’accès privilégié CyberArk et a lancé son activité en EMEA, faisant passer l’équipe à plus de 200 employés, ce qui a contribué au succès de l’introduction de la société en bourse. En outre, M. Baglin a été en charge de la division des services de sécurité d’entreprise chez HP et de l’activité sécurité informatique chez Vistorm.

La technologie de Contrast Security ouvre l’ère de l’autoprotection des logiciels en embarquant l’analyse des vulnérabilités et en installant la prévention directement au cœur du logiciel. Son instrumentation de sécurité profonde brevetée est une technologie particulièrement innovante qui permet une évaluation très précise et une protection permanente de l’ensemble d’un portefeuille d’applications, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une analyse disruptive ou à des experts en sécurité coûteux.

Contrast Security prévoit d’investir davantage au cours des 12 prochains mois, avec des embauches supplémentaires pour répondre à la demande croissante pour ses services dans toute la zone EMEA.