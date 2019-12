Tanium annonce la nomination de Chris Pick en tant que Chief Marketing Officer

décembre 2019 par Marc Jacob

Chris Pick bénéficie de plus de 25 ans d’expérience dans le lancement de nouveaux segments de marché IT et dans l’exécution de ‘Go-to-market’. Il rejoint Tanium après 9 ans au poste de Chief Marketing Officer au sein d’Apptio, où, parmi ses nombreuses réalisations, il a dirigé la création de la catégorie des logiciels de “Technology Business Management” (TBM), désormais reconnue dans l’industrie. Chris Pick a fondé le Technology Business Management Council, un organisme mondial sans but lucratif, qui a favorisé la collaboration, l’éducation et la normalisation au sein de l’industrie (y compris la modification de la loi américaine) pour l’optimisation des coûts technologiques et la planification financière. L’organisme compte dans sa communauté plus de 10 000 DSI qui ont eu une influence sur plus de 1 trillion de dollars en dépenses technologiques mondiales.

En tant que Chief Marketing Officer chez Tanium, Chris Pick va superviser tous les aspects du marketing, tels que le marketing produits, la génération de demande, le développement des ventes, le field marketing et la communication interne et externe..

Préalablement à son poste chez Apptio, Chris Pick a été PDG résident chez Austin Ventures, CMO chez NetIQ, et responsable de l’architecture sécurité au niveau mondial au sein d’Ernst & Young.

La nomination de M. Pick s’ajoute à une importante campagne de recrutement de cadres supérieurs réalisée par Tanium cette année, incluant la nomination récente de Thomas Stanley au poste de Chief Sales Officer. En 2019, Tanium a également dépassé les 1 000 employés à temps plein et a été reconnu pour sa forte culture par des publications telles que Fortune, qui a classé Tanium au 10e rang de son classement des " 100 Best Medium Workplaces” pour 2019.