Forter leader en matière de prévention de la fraude en e-commerce dans le rapport Radar 2020 de Frost & Sullivan

janvier 2020 par Marc Jacob

La fraude dans le e-commerce est en hausse - La prévention nécessite une nouvelle approche basée sur la confiance

Les ventes mondiales du e-commerce devraient dépasser les 4 milliards de dollars en 2020, et ce alors que l’environnement online est le canal privilégié pour les activités frauduleuses.

Outre la fraude par carte de crédit, le Radar note que les atteintes à la protection des données exposent de plus en plus les informations personnelles de millions de consommateurs. Celles-ci sont ensuite utilisées pour les fraudes de type usurpation de comptes (ATO – Account Take Over).

Selon le rapport, « protéger les commerçants contre les fraudes du e-commerce en identifiant les transactions à haut risque, et soutenir et protéger les nouvelles expériences de prestation de services sont les deux domaines d’intérêt les plus importants », l’accent étant mis sur « le bon équilibre entre la gestion de la fraude, l’amélioration des revenus de l’entreprise et l’expérience client ».

Forter – Le futur de la prévention de la fraude dans le e-commerce

Forter a été un pionnier en proposant la seule solution de l’industrie permettant d’évaluer la confiance à chaque étape du parcours du client. La plateforme de Forter qui traite annuellement plus de 150 milliards de dollars de transactions dans le secteur du e-commerce, offre la vue la plus complète sur les comportements légitimes et frauduleux des clients des entreprises et industries du monde entier.

Les avantages concurrentiels de Forter en tant que leader de l’industrie dans le Frost Radar 2020 sont :

● Sa capacité à offrir des implémentations hautement intégrées, orientées data et personnalisables qui protègent les entreprises à chaque étape du cycle de vie du client en temps réel ;

● Le vaste réseau mondial de prévention de la fraude de Forter qui lui a permis de recueillir les données requises essentielles pour proposer une vaste gamme de services différenciés disponible nativement sur une seule plateforme ;

● Une équipe de data scientists et des experts dans le domaine de la fraude qui alimentent la plateforme avec de nouvelles méthodes d’attaque afin de conserver une longueur d’avance sur les fraudeurs.

« L’avenir du commerce consistera à transformer les transactions en relations, à tout moment et depuis n’importe où. En évaluant la confiance à chaque étape du parcours client, en temps réel, et en exploitant un réseau mondial de marchands, Forter est à ce jour le seul acteur en mesure de fournir aux détaillants la visibilité et les renseignements nécessaires pour arrêter les fraudeurs et créer une expérience client irréprochable », déclare Michael Reitblat, cofondateur et PDG de Forter. « Le fait d’être cité comme le leader du Frost Radar valide notre approche visant à offrir la seule plateforme de classe entreprise de l’industrie aidant les détaillants à tisser des relations plus profondes avec leurs clients, à éliminer la fraude et à concrétiser la promesse d’un commerce basé sur la confiance. »