Conscio Technologies fait évoluer sa solution RapidAwareness

novembre 2021 par Marc Jacob

Conscio Technologies lance la nouvelle version de RapidAwareness, solution conçue pour les PME et ETI, qui permet de créer et lancer en quelques minutes une campagne de sensibilisation à la Cybersécurité. Globalement, RapidAwareness est une solution Saas qui permet, en un temps record et sans compétence particulière, de mettre en œuvre et déployer en quelques clics une formation de sécurité informatique, de profiter de portails d’accès prêts à l’emploi, de messages et de relances préenregistrés, mais aussi de mesurer et évaluer l’adhésion de l’action.