Conga® obtient les certifications ISO 27001 et 27701

avril 2020 par Marc Jacob

Conga® annonce avoir finalisé ses contrôles d’audit annuels et obtenu sa certification conformément aux nouvelles normes. Le programme annuel de conformité de Conga prévoit désormais des rapports d’évaluation et des certifications couvrant les normes HIPAA, ISO 27001, ISO 27701, SOC 1 de type 2 et SOC 2 de type 2. Ces activités de certification, réalisées par Coalfire Controls, LLC, renforcent l’engagement indéfectible de Conga en faveur de l’établissement et du maintien de partenariats avec ses clients fondés sur la transparence et la certification.