TheGreenBow obtient la certification de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Informations (ANSSI) pour son Client VPN Linux

avril 2020 par Marc Jacob

L’éditeur de logiciels de Cybersécurité, qui compte le 1er logiciel Client VPN certifié au monde CC EAL3+, qualifié standard et disposant des agréments Diffusion restreinte OTAN et UE, obtient la Certification officielle de son Client VPN Linux version 1.4.2 pour les plateformes ELinOS et RedHat.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans le cadre du processus de certification continu et d’agrément des solutions VPN de l’éditeur, indique Roger Simon, CEO de TheGreenBow, « nous sommes fiers que soit à nouveau reconnue et récompensée au plus haut niveau la capacité de notre entreprise à produire des logiciels de sécurité de confiance. La Certification atteste en effet du très haut niveau de fiabilité et de sécurité de nos produits. C’est un critère incontournable lorsqu’on équipe des opérateurs d’importance vitale et des comptes sensibles. ». Le produit certifié est l’application logicielle TheGreenBow VPN Linux version 1.4.2 pour les plateformes ELinOS et RedHat. Le niveau de Certification est le niveau Critères Communs EAL3+.

Le Client TheGreenBow VPN Linux permet d’établir une connexion et de sécuriser la communication entre un équipement mobile et une station fixe ou entre deux équipements mobiles. Le Client TheGreenBow VPN Linux est un Client VPN IKEv2 / IPsec capable d’établir une connexion sécurisée avec toute passerelle VPN du marché.