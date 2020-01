Concours Made In 92 : La startup Newsbridge reçoit le prix « OUTSCALE for Entrepreneurs »

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Newsbridge intègre le programme d’accélération du leader du Cloud aux côtés de deux autres startups : Kipsum et ICEboard. Ces trois pépites sont désormais prêtes à passer à l’échelle avec OUTSCALE for Entrepreneurs et adopter un Cloud de confiance, industriel et responsable.

À l’occasion du Concours Made in 92 de la CCI Hauts-de-Seine, 3DS OUTSCALE, pure player français du Cloud, a remis le Prix « OUTSCALE for Entrepreneurs » à une startup innovante : Newsbridge. Organisé par la CCI Hauts-de-Seine et ses partenaires, Made in 92 a pour ambition de promouvoir l’entrepreneuriat et de mettre en valeur la réussite des entreprises à travers la remise de prix.

Lors de la Grande Soirée finale du 27 janvier, Newsbridge a été récompensé par 3DS OUTSCALE par le Prix « OUTSCALE for Entrepreneurs ». La startup va pouvoir bénéficier d’une dotation et d’un programme unique d’accélération pour l’accompagner durablement vers l’usage d’un Cloud industriel et sécurisé. Newsbridge rejoint ainsi l’accélérateur Cloud de startups aux côtés de nouvelles startups : Kipsum et ICEboard.

Newsbridge : l’intelligence artificielle au service des équipes de production audiovisuelle, journalistes et analystes.

Cofondée par Philippe et Frédéric Petitpont en 2016, Newsbridge développe une plateforme de centralisation de contenus qui aide les journalistes à identifier les moments clés parmi la masse de vidéo filmée chaque jour, grâce à l’intelligence artificielle et aux technologies cognitives. Cette solution est actuellement mise en œuvre tant par des ayants droits sportifs (FFR, Telefoot) que des chaînes de télévision (France Télévisions, M6, TF1) ou des acteurs de l’évènementiel et du media monitoring.

Cette jeune startup a révolutionné la façon d’exploiter des contenus vidéo en misant sur l’indexation en temps réel. En associant intelligence artificielle, sciences cognitives et technologies broadcast, Newsbridge permet d’investiguer et valoriser en temps réel l’accumulation perpétuelle de contenu vidéo.

Basée sur une analyse contextuelle et multimodale, cette technologie apporte des gains de performance supérieurs de 30% à 50% comparé aux services de détection des GAFA en croisant les informations et les métadonnées provenant de différentes sources . Pour accélérer son développement, l’entreprise a levé 1,5 million d’euros après un tour de table mené par Elaia.

En intégrant le programme OUTSCALE for Entrepreneurs, Newsbridge s’inscrit dans une logique d’optimisation de l’efficience des algorithmes d’IA s’appuyant sur des réseaux de neurones : la mise à disposition d’une infrastructure GPU évolutive est un élément essentiel. La startup s’appuiera à la fois sur le niveau de certification de cette infrastructure, la qualification SecNumCloud, qui lui permettra de cibler des marchés inédits ; à la fois sur les opportunités de synergies avec le Cloud d’hyper-confiance 3DS OUTSCALE, filiale de Dassault Systèmes.

Kipsum, spécialiste dans l’optimisations énergétique des systèmes.

Créée en 2018, Kipsum conçoit, fabrique et installe chez ses clients un ensemble de capteurs qui leur permettent après envoi des données sur le Cloud de reproduire et générer un modèle multiphysique du bâtiment, de son système de chauffage et de ses occupants pour ensuite réaliser des préconisations d’optimisations.

La solution de Kipsum répond aux grands enjeux de la société actuelle : réduction de l’empreinte environnementale et digitalisation de celle-ci.

La startup collabore aujourd’hui avec des clients privés (Renault) et des villes comme Rueil Malmaison, Gennevilliers ou Clamart avec qui elle a optimisé énergétiquement leurs écoles pour obtenir des gains énergétiques supérieurs à 15%. Le programme OUTSCALE for Entrepreneurs va permettre à Kipsum de définir une solution clef en main, scalable et permettant à leurs clients d’avoir facilement accès aux données de façon confidentielle et sécurisée.

ICEboard : un guichet d’informations central sécurisé accessible de n’importe où pour gérer des situations de crise

Fondée en Octobre 2017, 3PAC est composé de 3 co-fondateurs, spécialisés dans la gestion des incidents et des crises IT dans de grandes entreprises (banque, opérateur, etc) : Sylvain CADILHAC, Lise HOFFMANN et Franck MALAPELLE. Avec l’application ICEboard, la startup 3PAC propose une application web et mobile qui permet de communiquer efficacement pendant les crises et les incidents IT dans les grandes entreprises. ICEboard assure la traçabilité des actions et la centralisation des informations pour une prise de décision plus rapide.

L’accompagnement d’OUTSCALE for Entrepreneurs (TAM, formations) va permettre à 3PAC d’échanger avec des interlocuteurs et experts dédiés connaissant le contexte de la solution. De plus, les crédits donnés permettent d’utiliser le Cloud sans risques.