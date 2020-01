Visa est le partenaire de paiement stratégique privilégié de Lydia, Lunchr et manager.one, trois Fintechs françaises en forte croissance

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Ces trois Fintechs auront accès à l’intégralité des produits et services de Visa afin d’accélérer leur croissance et d’offrir une meilleure expérience utilisateur.

Visa annonce la signature d’un accord pour devenir le partenaire de paiement stratégique privilégié de trois Fintechs à forte croissance en France : Lydia, Lunchr et manager.one. Les trois Fintechs auront désormais accès à la gamme complète de produits et services de Visa, qui leur permettra d’offrir des expériences de paiement de pointe à leurs utilisateurs.

Lydia est devenue une application de paiement mobile incontournable, s’imposant notamment chez les Français de 18-30 ans dont elle revendique un quart du marché(1) . Aujourd’hui, l’entreprise est parvenue à attirer trois millions d’utilisateurs en France, et enregistre 5 000 nouvelles inscriptions par jour. La société a récemment levé 40 millions d’euros (2) afin de continuer à proposer des services innovants allant des paiements entre particuliers aux cagnottes en ligne, en passant par une market place destinée à d’autres produits financiers. « Comprendre comment nos utilisateurs paient avec Lydia est une nécessité », déclare Cyril Chiche, CEO de Lydia. « Nous sommes donc ravis que ce partenariat aille au-delà de la simple émission de carte et qu’il couvre également d’autres services qui permettront d’avoir une connaissance plus fine de nos utilisateurs afin de leur offrir des services toujours plus proches de leurs besoins. »

Suite à la volonté du gouvernement français de dématérialiser les titres-restaurant en 2014, de nouvelles Fintechs telles que Lunchr ont émergé. Celle-ci a récemment levé 30 millions d’euros (3) qui lui permettront de déployer davantage de ressources pour étendre son réseau de commerçants acceptant la carte et l’application Lunchr comme moyens de paiement. L’entreprise a également l’intention de développer de nouveaux services autour des partages de commandes et de la convivialité. « Bien que de plus en plus de salariés français reçoivent des tickets-restaurant dématérialisés, 70 % de ces titres sont encore au format papier. Or, le gouvernement français a adopté une loi visant à la digitalisation complète à la fin de l’année 2020 (4). Le potentiel de croissance de Lunchr est donc très important. Je suis convaincu que les technologies de Visa vont nous apporter les moyens nécessaires pour assurer notre développement à une échelle plus globale et sur le long terme », déclare Loïc Soubeyrand, CEO et fondateur de Lunchr.

manager.one est une néobanque destinée aux entrepreneurs, travailleurs indépendants et PME. Son large éventail de services et de produits permet facilement aux dirigeants de gérer leur comptabilité, leurs achats et leurs finances depuis une plateforme en ligne. « La facilité d’utilisation de nos services proposés à nos pairs entrepreneurs est une des clés de notre succès. Nous sommes nous-mêmes entrepreneurs. Aussi, nous savons parfaitement à quel point il peut être difficile de s’occuper soi-même de toutes ces tâches administratives et financières. Depuis notre création, nous travaillons avec Visa pour proposer des services simplifiant le quotidien des collaborateurs et des dirigeants. Dans ce cadre, nous avons ajouté un outil de conversion de devises et des fonctions de localisation de distributeurs automatiques à notre portefeuille de services pour les équipes itinérantes. Avec Visa, nous sommes en perpétuelle recherche de nouveaux cas d’usage et de fonctionnalités innovantes », déclare Adrien Touati, co-fondateur de manager.one.

« Nous sommes très heureux de devenir le partenaire de paiement privilégié de Fintech à succès telles que Lydia, Lunchr et manager.one », déclare Romain Boisson, Directeur Général de Visa en France. « Nous mettrons tout en œuvre pour les aider à offrir encore plus de valeur ajoutée à leurs utilisateurs. Notre activité auprès de la communauté Fintech s’inscrit dans la lignée de notre stratégie visant à ouvrir notre plateforme, et à adapter rapidement nos processus interne à leurs besoins avec le programme Visa Fast Track. Ainsi, nous pouvons soutenir la croissance des acteurs du secteur en nous appuyant sur notre réseau mondial. »

Une équipe dédiée Visa sera chargée de travailler avec Lydia, Lunchr et manager.one sur leurs plans de développement, afin de les aider à lancer rapidement leurs nouvelles fonctionnalités et services.

