ANOZR WAY lève 2 M€

mars 2021 par Marc Jacob

L’entreprise rennaise de cyberdéfense ANOZR WAY, spécialisée dans la lutte contre le piratage par ruse, annonce avoir bouclé un premier tour de table auprès Breizh Up, BNP Paribas Développement, ainsi que BPI et de partenaires bancaires.

La start-up compte ainsi accélérer le déploiement de sa solution de prédiction et de correction des risques cyber basés sur l’exploitation des failles humaines.

63% des attaques cyber ont pour cause l’exploitation d’une faille humaine[1], c’est-à-dire l’analyse et l’exploitation par des pirates, des données personnelles des collaborateurs d’une entreprise, identifiées à différents endroits du web.

Créée en 2019 à Rennes par Alban ONDREJECK (ancien officier au sein des des services de renseignement français) et Philippe LUC (ancien dirigeant du secteur de l’assurance), ANOZR WAY a mis au point une solution de prédiction et de protection des risques cyber basés sur la faille humaine. Prenant appui sur une l’Intelligence Artificielle (IA) couplée à l’analyse des informations publiques disponibles sur Internet, la solution proposée par ANOZR WAY permet à chaque collaborateur d’une entreprise d’identifier quelles sont les données vulnérables le concernant qui pourraient être utilisées à son encontre et à l’encontre de l’entreprise, et de mettre en place les mesures appropriées pour sécuriser son empreinte numérique. ANOZR WAY entend offrir aux dirigeants d’entreprises et à leurs collaborateurs une protection individuelle et collective contre les risques cyber basés sur les failles humaines : phishing, ransomware, usurpation d’identité ou parfois menaces physiques, chantage…

La levée de fonds, d’un montant de 2 millions d’euros, a été réalisée auprès de Breizh Up, le fonds de co-investissement de la Région Bretagne dans les jeunes entreprises innovantes soutenu par le FEDER et géré par Sofimac Innovation, du WAI Venture Fund de BNP Paribas Développement, ainsi que de BPI et des partenaires bancaires.

Une technologie née de la volonté d’offrir à chacun, dirigeant et collaborateur les moyens de se protéger individuellement contre les risques cyber.

La solution de ANOZR WAY permet aux dirigeants d’entreprises d’anticiper et de piloter les failles humaines susceptibles d’être exploitées en cas de cyberattaque, tout en donnant à leurs collaborateurs les moyens de protéger leur vie numérique professionnelle et personnelle.

Selon l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), 50% des entreprises françaises et 43% des Français ont déjà été victimes d’un piratage. Ces chiffres s’expliquent principalement par le manque de sensibilisation de la population : 56% des français se disent mal informés par rapport aux risques de piratage ou d’arnaque en ligne.