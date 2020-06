Commvault nommé HPE Momentum Storage Partner de l’année 2020

juin 2020 par Marc Jacob

Grâce à sa capacité de simplification de la protection intelligente des données, Commvault est reconnu pour ses performances exceptionnelles, son engagement vis-à-vis de ses clients, son approche axée sur la croissance et l’innovation, et ses succès professionnels.

Ensemble, Commvault et HPE proposent une approche intégrée pour la sauvegarde, la restauration et la gestion des données, articulée autour du portefeuille de solutions de stockage et de serveurs de HPE. Les offres spécifiques comprennent la restauration des sauvegardes d’entreprise, l’évolutivité avec la technologie HyperScale™, l’intégration native du cloud, l’intégration des snapshots hardware du stockage HPE, et bien plus encore. L’intégration étroite des systèmes de stockage Commvault et HPE, en particulier pour les environnements Hybrid Cloud, permet aux clients de réduire les risques et les frais fixes tout en simplifiant la gestion des données. Commvault fait également partie du programme HPE Complete, un moyen transparent et sécurisé d’acheter des logiciels tiers compatibles avec le hardware HPE, ce qui permet aux clients de profiter encore plus facilement des avantages du partenariat entre Commvault et HPE.

C’est la deuxième fois que le prix du partenaire de l’année de HPE est décerné à Commvault. La société a été nommée partenaire technologique de l’année - solutions de stockage en 2019.