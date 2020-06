Keysight Technologies acquiert Eggplant

juin 2020 par Marc Jacob

Keysight Technologies, Inc. et Eggplant, le spécialiste de l’intelligence de l’automatisation numérique, ont annoncé aujourd’hui que Keysight a conclu l’acquisition d’Eggplant auprès du groupe Carlyle.

Eggplant est un fournisseur de plateformes d’automatisation des tests logiciels qui utilise l’intelligence artificielle (IA) et l’analyse pour automatiser la création et l’exécution des tests. La plate-forme d’automatisation numérique d’Eggplant peut tester n’importe quelle technologie sur n’importe quel appareil, système d’exploitation ou navigateur, à n’importe quelle couche, de l’interface utilisateur (IU) aux interfaces de programmation d’applications (API) et à la base de données.

Avec la révolution numérique actuelle, le contenu et la valeur des logiciels ont connu une croissance exponentielle. Les produits intelligents et interconnectés sont rendus possibles par des millions de lignes de code. Les entreprises doivent accélérer leur transformation numérique pour rester compétitives et pertinentes, tout en continuant à prendre en charge les anciennes plateformes. L’échelle et l’ampleur sans cesse croissantes des tests requis pour les produits numériques augmentent la complexité et donc le délai de mise sur le marché. En utilisant l’intelligence artificielle et l’analyse pour automatiser les tests, Eggplant permet d’améliorer la vitesse de développement des applications logicielles et d’en accroître la qualité, ce qui se traduit par un avantage concurrentiel et une différenciation.

Les clients de l’entreprise couvrent un large éventail de secteurs qui chevauchent la clientèle existante de Keysight tout en élargissant les possibilités de test de logiciels à de nouveaux marchés finaux. L’association de Keysight et d’Eggplant réunit deux entreprises complémentaires pour créer une force d’innovation sur le marché des tests de logiciels automatisés à travers les couches physiques et protocolaires et dans les couches applicatives. L’acquisition permet un effet de levier bidirectionnel des technologies de mesure entre les deux sociétés, ce qui se traduit par une différenciation accrue des solutions dans l’offre élargie. Worldwide Media Relations

Cette transaction est évaluée à 330 millions de dollars américains. Eggplant a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 38 millions de dollars US et son PDG, John Bates, rejoindra l’équipe de direction de Keysight, sous la responsabilité de Soon Chai Gooi, président du groupe des solutions industrielles électroniques de Keysight.

Eggplant était jusqu’à présent une société du portefeuille du Carlyle Group, fournit des solutions de test et de performance intelligentes et centrées sur l’utilisateur, conçues pour optimiser l’expérience numérique, satisfaire les clients et favoriser la réussite commerciale. Seule Eggplant permet aux entreprises de tester, surveiller, analyser et rendre compte de la qualité et de la réactivité des applications logicielles sur différentes interfaces, plateformes, navigateurs et appareils, y compris les mobiles, l’IoT, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs centraux.