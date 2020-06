Comment le Backup as a Service est devenu indispensable aux entreprises

juin 2020 par WasabI

Aujourd’hui, les données sont de plus en plus vitales pour les entreprises. Elles déterminent les décisions stratégiques, alimentent la croissance ou servent à améliorer la qualité du produit ou du service proposé. Il est donc impératif que ces données soient sauvegardées et facilement récupérables en cas de d’incident. Auparavant, cela signifiait s’appuyer sur des baies de stockage, des serveurs de sauvegarde et sur des spécialistes de l’informatique. Mais la révolution « As a Service », ou « en tant que service », a changé tout cela, en particulier pour les fournisseurs de services cloud managés, qui se concentrent sur les systèmes de sauvegarde cloud. Désormais, ces sauvegardes peuvent être effectuées hors site et pour un coût moindre.

Wasabi, fournisseur de solution hot cloud storage, expose 5 raisons de considérer la sauvegarde cloud comme un service indispensable aux entreprises.

1. Un gain de temps et de valeur ajoutée pour l’entreprise

Aussi essentielle soit-elle, la sauvegarde ne doit pas être la mission principale d’un service informatique d’une entreprise. Alors que la sauvegarde en service managé (Backup as a Service) dansle cloud est généralement un processus automatique, mis en place et géré par le fournisseur, la sauvegarde sur site nécessite une maintenance et une coordination continues pour atteindre le même niveau de disponibilité. Le temps passé à se préoccuper de la sauvegarde sur site est du temps qui pourrait être consacré à développer des projets qui apportent une réelle valeur ajoutée à une entreprise : l’IA, le machine learning et des projets de transformation digitale.

2. Les avantages de la sauvegarde « as a Service »

Le principal avantage d’une solution en service managé, est que l’entreprise paie uniquement pour les services qu’elle utilise. Pour la sauvegarde des données d’entreprise, cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’anticiper les besoins de stockage lors de l’achat initial de matériel (souvent très coûteux). Avec la sauvegarde “as a Service", les besoins en capacité de stockage peuvent facilement s’adapter à la croissance de l’entreprise sans jamais avoir besoin d’une mise à niveau. Et comme la croissance des données augmente de façon exponentielle avec le développement de l’activité, cette flexibilité est essentielle pour les entreprises axées sur les données.

3. Mise à niveau continue

En matière de sauvegarde des données, la décision de conserver ou de supprimer des données ne doit jamais se résumer à la capacité disponible restante pour la sauvegarde des serveurs. Les solutions traditionnelles sur site sont coûteuses et difficiles à mettre à niveau lorsqu’elles manquent inévitablement de place. L’option de la sauvegarde BaaS dans le cloud, est conçue pour s’adapter à des niveaux de capacité d’exaoctets, de sorte qu’il n’y a pratiquement aucune limite dans les capacités de stockage des données. La décision de les garder ou supprimer repose donc seulement sur une volonté stratégique et n’est plus motivée par un manque d’espace de stockage

4. Une expertise éprouvée à prix réduit

Lorsque l’on utilise un fournisseur BaaS, celui-ci facture généralement en fonction de la quantité de données stockées par l’entreprise dans le cloud (certains facturent parfois également la quantité de données que l’entreprise récupère du cloud). En plus, une solution BaaS prend en charge la maintenance du stockage sans frais supplémentaires ce qui est avantage indéniable par rapport à l’entretien couteux d’une baie de stockage.

5. Une assurance en cas de sinistre

Conserver les sauvegardes de ses données hors site est un excellent moyen pour une entreprise de protéger son infrastructure principale en cas de d’incident. Traditionnellement, le déplacement des données hors site nécessitait la coordination de coursiers, la manipulation de supports physiques délicats, et beaucoup de temps et d’argent. Cependant, grâce au cloud, la sauvegarde et la récupération des données peuvent être effectuées en quelques secondes et de manière automatique. La restauration à partir de centres de données hors site représente donc le moyen le plus rapide de récupérer ses données avec un risque limité d’interruptions de service.

L’hégémonie de la digitalisation a entraîné une transformation des modes de travail et avec elle, des moyens de stocker et sauvegarder les données des entreprises qui représentent désormais une mine d’informations essentielles et indispensables au développement et à la croissance d’une entreprise.

Le « Backup as a Service » va donc permettre aux entreprises de stocker et copier leurs données dans le Cloud pour les préserver en cas d’incident ou de défaillance du système d’information, voire même d’une erreur humaine. Faire appel à des fournisseurs spécialisés dans ce domaine constitue un gain de temps, de ressources et permet également d’avoir accès à un savoir-faire et une expertise indispensable à l’heure où l’hégémonie de la digitalisation a entraîné une transformation des modes de travail et a fait des données une mine d’informations essentielles et nécessaires au développement et à la croissance d’une entreprise.