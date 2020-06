Surfer en toute sécurité, sans traçage ni publicité

juin 2020 par Swisscows

Les exigences de télétravail, d’école à la maison et de consommation Internet privée ont fortement évolué durant la période de confinement lié au Covid-19. Les utilisateurs se soucient de leur sécurité sur Internet. Swisscows a la solution : un moteur de recherche sûr pour PC, ordinateur portable et smartphone. Des trois solutions de protection Plus, Prime et VPN, le VPN (réseau privé virtuel) offre les arguments les plus fort pour une navigation sûre sans traçage ni publicité.

« Le télétravail présente les mêmes dangers que le travail privé sur PC. Dès que les collaborateurs travaillent en dehors du réseau sécurisé de l’entreprise, ils sont susceptibles d’être la cible de hackers ou de cyberattaques », explique Andreas Wiebe, CEO de Swisscows, en évoquant les dangers actuels du Web. Il manque un masque de protection pour les PC, ordinateurs portables et smartphones. Avec son réseau privé virtuel (VPN), Swisscows est une sérieuse concurrence aux acteurs du marché international. Précision suisse, vision sécuritaire absolue et serveurs basés en Suisse – sans stockage actif des données – offrent ce que beaucoup ont recherché durant le confinement : une parfaite sécurité informatique, en toutes circonstances.

Une navigation sûre

Durant la difficile période du coronavirus, avec le télétravail, l’école à la maison et l’usage accru des PC, ordinateurs portables et smartphones, la problématique de la sécurité a pris une importance capitale. Swisscows est l’un des moteurs de recherche Internet les plus sûrs qui soit et s’appuie sur une communauté internationale toujours plus nombreuse, pour laquelle protection des données et sécurité sont des éléments primordiaux.

Pour protéger ses données professionnelles et sa sphère privée, un réseau privé virtuel (VPN) peut à présent être intégré, via Swisscows, aux PC, ordinateurs portables ou smartphones. Une technologie de cryptage permet de disposer d’un espace de données sécurisé et d’un accès Internet privé. Les données ne sont en conséquence plus visibles par un tiers. Le système VPN autorise une navigation anonyme. Les recherches via Google Chrome, Bing ou Firefox restent possibles. Et ce, sans publicité ni traçage et si souhaité, avec une parfaite protection des enfants.

Trois niveaux de sécurité

Le moteur de recherche propose trois niveaux de sécurité, avec différentes prestations : Swisscows Plus, Swisscows Prime et Swisscows VPN. La qualité des résultats de recherche reste intacte. Les trois solutions sont totalement sûres.

Swisscows Plus

• Financé par la publicité (mais sans traçage)

• Gratuit

Swisscows Prime

• Recherche sans publicité

• Interface personnalisée

• Abonnement mensuel personnel env. 4,68 EURO

Swisscows VPN

• Interface personnalisée avec VPN en arrière-plan

• Extension pour Firefox, Bing et Google Chrome

• Abonnement mensuel personnel env. 6,55 EURO

Swisscows ne collecte aucune donnée utilisateur

Quel que soit le produit Swisscows, les données utilisateur restent toutes invisibles et ne peuvent être tracées. Andreas Wiebe résume la philosophie de sa société : « Swisscows protège ses utilisateurs, leurs familles et leur vie privée. Cela a été, est et sera toujours le cas. Cette ligne de conduite constitue la valeur ajoutée de nos produits et de nos services. »

Le moteur de recherche ne stocke ni données utilisateurs, ni adresses IP. Violence et pornographie sont exclus des résultats. « Protéger les enfants contre les contenus à caractère violent et pornographique est l’un des piliers de notre philosophie et fait partie intégrante de nos solutions. C’est une lutte dans laquelle Swisscows s’engage depuis des années à travers ses produits. »