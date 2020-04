Colt renforce son partenariat avec Oracle en accompagnant la disponibilité de FastConnect en Allemagne

avril 2020 par Marc Jacob

Colt Technology Services annonce qu’il propose un accès dédié, privé et à la demande à Oracle Cloud. Cet accés se fera par le biais d’Oracle Cloud Infrastructure FastConnect et les Points de Présence d’Oracle Cloud Infrastructure (PoPs) à Francfort (Allemagne). Cette annonce fait suite à celle du mois dernier, selon laquelle Colt étendait son partenariat avec Oracle en prenant en charge les options de ports hébergés et dédiés via ses portefeuilles d’accès dédié au Cloud et à la demande à Oracle Cloud au Royaume-Uni.

Colt étend son offre en se connectant à deux PoPs d’Oracle dans les data centers d’Equinix et d’Interxion dans la région de Francfort. Cette extension permet ainsi aux clients de bénéficier d’une connectivité à la demande, à haut débit et sécurisée depuis leurs sites vers l’Oracle Cloud. L’offre de Colt en matière de connectivité cloud et à la demande s’appuie sur le réseau Colt IQ, un réseau intelligent optimisé à 100 Gbps, distribué dans plus de 900 data centers et points de connexion réseau dans le monde entier.

Oracle Cloud Infrastructure FastConnect propose une connectivité dédiée à Oracle Cloud Infrastructure et à d’autres services Oracle Cloud. FastConnect offre un moyen facile, flexible et économique aux entreprises d’Allemagne, d’Autriche, d’Espagne, de France et d’Italie de se connecter à Oracle Cloud avec une bande passante élevée et une faible latence. Cela leur permet de bénéficier d’une expérience de réseau plus fiable et plus cohérente que les connexions publiques basées sur Internet.

Colt On Demand pour Oracle Cloud Infrastructure permet aux clients d’assurer eux-mêmes une connectivité sécurisée à haut débit vers les régions Oracle Cloud Infrastructure en quelques minutes. Ce service permet d’adapter en fonction des besoins la bande passante en l’augmentant ou en le réduisant dynamiquement en temps quasi réel. Colt On Demand for Oracle Cloud Infrastructure est géré directement depuis un portail client en ligne. Son achat se fait via un mode de transactions flexible et simple.

Le début du partenariat entre Colt et Oracle remonte à octobre 2018. Actuellement, grâce à un renforcement de ce partenariat, les clients d’Oracle peuvent désormais accéder à leurs données et applications Oracle Cloud partout dans le monde par le biais d’un accès haut débit fiable via le réseau Colt IQ.

La connexion au cloud Oracle avec le service à la demande de Colt et FastConnect est un moyen rapide et facile de commencer à exécuter des charges de travail. Oracle Cloud FastConnect et Colt On Demand est une solution qui offre aux entreprises les performances, la compatibilité et la sécurité dont elles ont besoin pour exécuter leurs charges de travail les plus exigeantes dans le cloud, et les connecter facilement aux charges de travail qu’elles continuent d’exécuter dans leurs propres data centres.

Le cloud de deuxième génération d’Oracle est construit et optimisé spécifiquement pour aider les entreprises à exécuter leurs activités les plus exigeantes en toute sécurité. Grâce à son architecture et à ses capacités uniques, Oracle Cloud offre une sécurité, des performances et des économies inégalées. Le cloud de deuxième génération d’Oracle est le seul à être conçu pour exécuter des services autonomes, notamment Oracle Autonomous Linux et Oracle Autonomous Database, la première et la seule base de données autonome du secteur. Oracle Cloud offre un portefeuille complet de cloud computing, allant du développement d’applications et de l’analyse commerciale à la gestion des données, l’intégration, la sécurité, l’intelligence artificielle (IA) et les chaînes de blocs.