Rubrik lance Andes 5.2 e

avril 2020 par Marc Jacob

Rubrik annonce le lancement de la version Andes 5.2 de sa solution de Cloud Data Management pour la gestion, l’orchestration et la gouvernance des données à travers les datacenters et le cloud. Andes 5.2 offre notamment des performances améliorées sur VMware, un contrôle accru pour les environnements de base de données Oracle, et des solutions avancées de gestion de la compliance pour les entreprises de secteurs régulés. Avec Andes 5.2, les entreprises peuvent ainsi accéder à une résilience accrue de leur activité et accélérer leurs cycles de développement.

Des performances accrues pour VMware

Rubrik Andes 5.2 introduit le streaming de données multi-nœuds pour VMware vSphere afin de multiplier par 5 la vitesse de sauvegarde pour les VM de plusieurs téraoctets. La nouvelle version permet également de multiplier par 3 la vitesse de restauration, apportant de fait des RTO et RPO plus efficace. Grâce à sa résilience aux problèmes de réseau, Andes 5.2 garantit que les sauvegardes et les restaurations VMware sont effectuées plus rapidement. Les équipes informatiques peuvent désormais répondre aux demandes de restauration avec plus de réactivité grâce à la recherche prédictive de Rubrik et à la possibilité de restaurer des fichiers sur n’importe quelle VM.

Plus de puissance pour les DBA d’Oracle

Avec une flexibilité et un contrôle améliorés pour les DBA Oracle, Andes 5.2 accélère les cycles de développement en permettant la création rapide de clones de test/dev. Grâce à la récupération par roll-forward, les DBA Oracle peuvent désormais restaurer automatiquement une base de données endommagée à l’état le plus récent avant que la panne ne survienne. Rubrik offre une solution de protection d’entreprise Oracle complète et moderne pour tout environnement Oracle, y compris un support complet pour Oracle Database Appliance, Oracle Exadata, Oracle 12cR2, 18 c et 19 c, Oracle RAC One Node, Oracle RAC et Oracle Direct NFS.

Sécurité avancée, conformité et résilience

Andes 5.2 fournit un accès « role based » amélioré à la console d’administration, permettant aux entreprises de définir les autorisations pour répondre à leurs besoins exacts. Un nouvel ensemble de rôles prédéfinis donne aux équipes IT la capacité d’accorder rapidement l’accès aux données sans risquer d’exposer les archives ou les politiques de sauvegarde. Andes 5.2 offre de nouvelles capacités de rétention pour aider les entreprises à répondre rapidement aux exigences légales et de conformité, leur permettant de mettre des instantanés en attente indéfinie et d’éviter de modifier la rétention des instantanés existants une fois qu’un SLA est édité. Rubrik étend sa résilience grâce à la prise en charge de multiples cibles de réplication et à sa capacité d’identifier rapidement les objets qui ne sont pas conformes aux politiques de SLA prescrites.