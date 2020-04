Couchbase Autonomous Operator for Kubernetes 2.0 est disponible

avril 2020 par Marc Jacob

Couchbase annonce le lancement de la version 2.0 de Couchbase Autonomous Operator pour Kubernetes, l’opérateur le plus mature et le plus avancé du secteur.

Alors que les entreprises continuent leur migration dans le cloud, les DevOps et les micro-services, Autonomous Operator 2.0 :

• Donne du pouvoir aux développeurs grâce à un accès en libre-service à la base de données tout en normalisant le développement, les tests, la pré-production et l’environnement de production. Cet accès facilité évite également les silos de bases de données en exécutant, gérant et mettant à l’échelle la base de données Couchbase à côté des applications de micro-services sur la même plateforme Kubernetes.

• Favoriser l’agilité des entreprises en accélérant le développement d’applications cloud-native réactives grâce à la plateforme de déploiement et de gestion d’applications cloud-agnostic qui permet aux développeurs de migrer librement entre les différents clouds. Plus agile, Autonomous Operator permet aux utilisateurs de gérer facilement la croissance grâce à une mise à l’échelle à la demande.

• Rationalise les opérations et les coûts en réduisant la charge de travail de DevOps en exécutant Couchbase en exécutant Couchbase comme une application de base de données autonome et complètement administrée. Plus précisément, Autonomous Operator 2.0 réduit la complexité opérationnelle jusqu’à 95 % en mettant en œuvre les meilleures pratiques opérationnelles permettant de déployer et de gérer Couchbase le plus efficacement possible. Les organisations disposent, en conséquence, de plus de liberté pour développer, tester et déployer de nouveaux services innovants.

Autonomous Operator 2.0 automatise de nombreuses tâches de gestion complexes en matière de sécurité, sauvegardes et restaurations ou encore de réplication entre différents datacenters. Les coûts de gestion sont ainsi considérablement réduits. Ses utilisateurs constataient une réduction de 95 % de la complexité opérationnelle.

En plus de réduire les coûts opérationnels grâce à l’automatisation, la version 2.0 offre aux utilisateurs un contrôle et une visibilité plus efficaces, et notamment :

• Un modèle de sécurité avancé performant pour les opérateurs de Kubernetes,

• La gestion des certificats grâce à l’assistance mutuelle TLS,

• La surveillance et l’alerte centralisées grâce à Prometheus, la norme native du cloud.

Quel que soit le nombre de groupes de bases de données qu’elles déploient, les organisations sont assurées de disposer d’une surveillance complète et ainsi, et de minimiser les risques.

Simplifier le déploiement en éliminant les silos de bases de données dans une architecture de micro-services

Autonomous Operator permet au serveur Couchbase de fonctionner aux côtés des applications de micro-services, sur Kubernetes. Cela permet d’éliminer les silos d’infrastructure causés par l’obligation d’exécuter des applications de base de données dynamiques séparément des micro-services basés sur des conteneurs qu’elles prennent en charge - ce qui accélère le délai de mise sur le marché des applications en simplifiant le déploiement et en réduisant la charge de travail des DevOps.

La version 2.0 ajoute un déploiement simplifié pour la passerelle Couchbase Sync Gateway dans Kubernetes aux côtés d’Autonomous Operator, permettant de simplifier davantage le déploiement d’applications périphériques et de les connecter aux bases de données centrales basées dans le cloud.

Prendre en charge les architectures hybrides ou multi-cloud pour éliminer le cloisonnement des fournisseurs

De plus en plus d’entreprises adoptent une stratégie « cloud first » et se lancent dans une course à l’adoption d’une architecture hybride ou multi-cloud. Pourtant une préoccupation majeure provient du cloisonnement des fournisseurs, en constatant que les options sont limitées du fait qu’ils n’ont pas capacités nécessaires pour garantir un fonctionnement que sur l’ensemble des infrastructures. Avec Autonomous Operator, les entreprises peuvent faire fonctionner un cluster Couchbase sur n’importe quel cloud, y compris Red Hat OpenShift, Google Kubernetes Engine (GKE), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) et Azure Kubernetes Service (AKS) de Microsoft.

Disponibilité

Couchbase Autonomous Operator est disponible et proposé dans le cadre de l’abonnement Couchbase Enterprise sans frais supplémentaires.