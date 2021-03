Colt renforce ses liens avec IBM pour favoriser l’adoption de l’Edge Computing

mars 2021 par Marc Jacob

Colt Technology Services et IBM annoncent l’extension de leur partenariat actuel pour inclure IBM Cloud Satellite dans la plateforme Colt Edge. En associant la flexibilité de déploiement d’IBM Cloud Satellite à la plateforme périphérique de Colt, les entreprises pourront bénéficier de la vitesse, de la sécurité et des performances nécessaires afin d’exploiter IBM Cloud à la périphérie. IBM Cloud Satellite permet également aux entreprises d’étendre en toute sécurité IBM Cloud là où leurs charges de travail sont exécutées. Les entreprises pourront ainsi exploiter un ensemble cohérent et sécurisé de services cloud, tels que l’intelligence artificielle, la sécurité et l’automatisation et ce, quel que soit l’endroit où résident leurs charges de travail - sur un cloud public ou privé, sur site ou à la périphérie.

Colt collaborera avec IBM et s’appuiera sur ce socle pour développer des cas d’usage client nécessitant une faible latence qui tirent parti de l’IA, de la 5G et de l’IoT. Ces cas d’usage pourront être déployés sur le réseau IQ de Colt, qui comprend plus de 29 000 bâtiments connectés à son réseau et 900 data centers, ainsi que les emplacements edge de ses clients et son propre réseau edge. Le renforcement du partenariat entre Colt et IBM, associé aux capacités de Colt en matière de réseaux à la demande et de SD WAN sécurisé, permettra également de faire progresser les transformations numériques en cours chez les entreprises clientes.

Dans le cadre de sa stratégie triennale, Colt s’est récemment engagé à renforcer sa collaboration avec les fournisseurs de services cloud (CSP), ce qui permettra de mieux aligner la manière dont Colt déploie son IQ Network sur les besoins des entreprises en matière de connectivité cloud.

Pour renforcer ce partenariat, Colt utilisera un modèle de fourniture de services réseau IBM et IBM Global Business Services, un intégrateur de services de premier plan dans le secteur des télécommunications, afin de permettre une intégration et une fourniture continues et d’accélérer l’évolution de son portefeuille de produits Virtual Networking. À terme, cela permettra une fourniture transparente de services qui soutiendront et atténueront les risques liés à la migration des applications stratégiques vers le cloud pour les utilisateurs finaux, un autre domaine dans lequel Colt et IBM se sont engagés à collaborer.

L’offre de service cloud de Colt s’appuie sur le réseau Colt IQ Network. Elle propose aux entreprises des performances, un contrôle, une flexibilité et une évolutivité accrus, en associant un service client de premier plan à une innovation primée. La densité du réseau de fibre optique de Colt, appartenant et exploité entièrement par l’entreprise, permet aux utilisateurs de bénéficier d’une connexion transparente de bout en bout au cloud.