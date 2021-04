Axis Communications accueille Neuroo dans son programme Application Development Partner

avril 2021 par Marc Jacob

Axis Communications s’associent afin d’offrir des solutions d’analyse de flux vidéo toujours plus complètes et performantes.

Neuroo s’appuie sur les infrastructures client existantes et récupère les flux vidéo directement via les caméras AXIS ou en s’intégrant au logiciel de sécurité (VMS ou Video Management System). Avec Neuroo, Axis ajoute un nouveau panel de solutions d’analyse intelligentes complètes pouvant répondre à un large scope d’applications : zoning intelligent sécurisation des accès ou détection de situations à risque.

En mettant à disposition un tableau de bord d’indicateurs personnalisés et des alertes en temps réel, l’intégration de solutions analytiques aux systèmes de captation existants optimise la gestion quotidienne des activités d’exploitation et rend la prise de décision plus rapide et plus efficace.