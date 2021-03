NTT Ltd. France nomme Pierre-Alexandre Mérot au poste de Senior GTM Digital Workplace Manager

mars 2021 par Marc Jacob

NTT Ltd. annonce la nomination de Pierre-Alexandre Mérot en tant que Responsable de l’activité Digital Workplace chez NTT Ltd. France.

Pierre-Alexandre Mérot aura pour mission de définir la stratégie GTM, de soutenir sa croissance et d’accompagner ses clients dans la transition de leur espace de travail hybride. Il aura également en charge la relation avec ses partenaires tels que Microsoft, Cisco et Mapiq.

Avec la crise sanitaire, le monde du travail se trouve à un tournant décisif. Le recours précipité au télétravail et à la régulation des flux dans les bureaux ont contraint les entreprises à réimaginer le lieu de travail moderne. La GTM Digital Workplace accompagne ses clients dans cette transition vers l’Intelligent workplace en repensant les stratégies du lieu de travail sous plusieurs angles : productivité et bien-être des employés, technologies et digitalisation intelligentes du lieu de travail, espaces physiques facilitant le travail en collaboration - en vue de façonner des expériences employés supérieures.

Auparavant, Pierre-Alexandre Mérot a évolué de nombreuses années au sein du groupe NTT où il a occupé successivement les postes d’Operational Center of Converged Communication Manager pour le groupe Airbus pour le compte de Dimension Data, puis celui de Global Service Delivery Manager chez Dimension Data pour le laboratoire Sanofi ainsi que pour l’industriel de la défense et de l’aéronautique Thales avant de devenir Senior Services Manager au sein du groupe NTT en 2019.

Pierre-Alexandre Mérot a été diplômé du DUT Services et Réseaux de Communication de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée en 2004 et d’un DEST Réseaux Informatiques obtenu au sein du Conservatoire National des Arts et Métiers en 2006.