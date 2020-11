Colt présente sa nouvelle structure organisationnelle et son plan stratégique sur trois ans

novembre 2020 par Marc Jacob

Cette nouvelle stratégie s’articulera autour de la poursuite de l’expansion de son réseau Colt IQ par l’innovation et l’accélération de la croissance grâce à l’expertise de ses collaborateurs. Elle s’appuie sur ce qui a toujours fait partie de l’ADN de Colt et veille à ce que l’entreprise soit suffisamment agile pour pouvoir accompagner ses partenaires dans leur transformation numérique.

La stratégie peut être divisée en quatre domaines d’intervention, à savoir :

• L’émergence de Colt en tant qu’acteur sur le marché du SD WAN ;

• Le renforcement des partenariats avec les fournisseurs du cloud pour réaliser, pour construire et développer ensemble les réseaux de demain ;

• L’optimisation de l’expérience client ;

• La consolidation des fondations de Colt pour une meilleure pérennité.

Afin de s’assurer que Colt puisse être à même de mettre en œuvre cette stratégie, une nouvelle structure organisationnelle a ainsi été dévoilée. Composée de sept piliers, cette structure vise à favoriser une plus grande collaboration tant au sein de l’entreprise qu’avec les clients et les partenaires.

La nouvelle structure comprend donc les piliers ci-dessous :

• Technologie et sécurité - Rationalisation des systèmes et des processus de Colt, et renforcement de la sécurité et exploitation des données.

• Opérations & Ingénierie - Amélioration des services en étroite collaboration avec les capacités d’ingénierie de Colt.

• Stratégie et transformation - Gestion et pilotage de la feuille de route et des relations stratégiques ; alignement des communications de Colt afin d’atteindre les objectifs et accomplir la vision stratégie portée.

• Ventes, marketing et gestion de la relation client - La fonction de CCO a été repensée et se concentre désormais sur les clients et la manière dont Colt peut mieux répondre aux besoins exprimés.

• Ressources humaines - Veiller à ce que les personnes restent au cœur des activités.

• Finances - Continuer à donner un avantage concurrentiel à Colt.

• Conseil juridique - Continuer à assurer la sécurité de Colt tout en aidant les clients à s’adapter à un environnement réglementaire en constante évolution.

Dans cette nouvelle structure organisationnelle, Ashish Surti, Avijit Singh et Robin Farnan ont tous été élevés au rang d’Executive Leadership Team (ELT) de Colt. Ashish Surti occupera le poste nouvellement créé de Executive Vice President – Technology & Security, responsable de la stratégie et de l’exécution de la technologie et de la sécurité globale de Colt. De son côté, Avijit Singh assumera désormais le rôle de chef de cabinet du CEO Keri Gilder. Il sera chargé de développer et de diriger la mise en œuvre des initiatives stratégiques au sein de Colt. Enfin, Robin Farnan occupera désormais le poste nouvellement créé de Executive Vice President - Operations & Engineering, responsable de la stratégie et des opérations globales de Colt en matière d’ingénierie, de livraison et d’assurance.

D’autres changements de direction qui s’alignent sur cette nouvelle structure organisationnelle ont été dévoilés, tels que la nomination de Paula Cogan au poste de Vice-présidente exécutive des ventes, du marketing et de la gestion de la relation client. Celle-ci sera chargée de conduire la stratégie commerciale de Colt et de diriger les équipes mondiales dans les domaines des ventes, de l’avant-vente, du marketing et de la gestion de la relation client.