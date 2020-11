e-SignProof© ouvre un bureau en France

novembre 2020 par Marc Jacob

Automatiser le processus de signature électronique devient un jeu d’enfant e-SignProof est une solution de signature électronique qui peut être intégrée de façon personnalisée dans les applications du client (site web, CRM, ERP…), ou être effectuée 100% en ligne.

Il devient ainsi très simple d’automatiser le process pour la signature des bons de commande, des devis, des contrats… de façon fluide et transparente pour les clients des entreprises.

Avec à la clé de vrais avantages tels que :

• la simplicité d’utilisation ;

• une mise à jour de l’application en temps réel ;

• un maximum de fonctionnalités : avec 32 fonctionnalités, e-SignProof offre plus de possibilités que tous ses concurrents et plus d’innovations (certaines fonctions sont uniques sur le marché et intégrées de façon native) ;

• une solution multi-entités et multi-utilisateurs illimités de façon native ;

• un tarif ultra-compétitif : -28 à -60% que la concurrence selon les types de forfaits et la volumétries de signatures et documents ;

• une sécurité renforcée et un cryptage au téléchargement ;

• une totale conformité au RGPD et à la réglementation eIDAS. Alors pour aider les entreprises et les professionnels à mieux cerner les multiples facettes de cette solution nouvelle génération, e-SignProof a refondu entièrement son site web.

Nouveau design, ergonomie optimale pour une utilisation fluide et intuitive, il est désormais très facile d’accéder à toutes les informations, de s’inscrire aux webinars ou de demander une démonstration.

De nouvelles fonctionnalités pour toujours plus de performances e-SignProof a évolué pour intégrer des fonctionnalités permettant plus de souplesse et de personnalisation.

Voici un petit aperçu des nouveautés :

Sélection de couleurs pour les textes, champs et signatures ;

Edition de template (= modèles) permettant de positionner différents champs, puis sauvegarder ces champs et leur positionnement afin de les rappeler en bloc pour qu’ils s’insèrent automatiquement dans le nouveau document ;

Ajout de fonctions de confort :

• possibilité après envoi de corriger une erreur d’adresse e-mail ou téléphone par exemple puis de renvoyer à nouveau le document à signer depuis son tableau de suivi ;

• organismes de formation, écoles, e-learning : envoi d’une feuille de présence 5 minutes avant la fin du cours et la clôturer à la fin du cours avec authentification puis approbation par le professeur ;

• ...

Des applications "métiers" pour une utilisation vraiment personnalisée En fonction des secteurs d’activité, les besoins peuvent être très différents. eSignProof propose donc des applications "métiers" intégrant des fonctionnalités spécifiques ou paramétrables.

Toutes sont à la fois originales, utiles et simples à utiliser.

Il y a actuellement 7 applications métiers disponibles

Avocats

Il faut savoir que dans 95% des cas, la signature électronique avancée est recommandée par la règlementation eIDAS (art.26). Les avocats utilisent actuellement un système de signature qualifiée (art.28 de la règlementation eIDAS) alors que dans plus de 98% des cas la signature avancée (art.26) est largement suffisante car très sécurisée. Cela vient du fait que le process utilisé par les avocats est un process ancien datant de l’époque où la technologie utilisée par e-SignPRoof n’existait pas. De plus e-SignProof a développé un module complémentaire de vérification d’email (date, origine, contenu avec ensuite horodatage et certification) qui remplace le système classique de constats sur site et qui est beaucoup moins cher. Entreprises

Elles gagnent du temps dans le traitement des documents, réduisent les délais de retour des documents signés, augmentent la satisfaction des clients (plus de confort, de sécurité, et de rapidité) et boostent la motivation des commerciaux (notamment grâce au système de relances automatiques).

Experts Comptables

Les besoins sont nombreux, depuis la simple authentification d’une facture ou d’un bilan, aux échanges plus formels avec les clients (compte rendus, assemblées générales, etc.). eSignProof leur permet notamment de certifier la parfaite conformité entre les documents émis par l’expert-comptable et ceux qui ont été reçus par les banques et les administrations.

Immobilier

eSignProof garantit la sécurité juridique et la sécurité des bases de données : compromis de vente signé infalsifiable et non modifiable, suivi des différents documents (en cours de signature, signés, en attente d’approbation) par agence et par négociateur, possibilité d’éditer ou de récupérer le document signé ainsi que le certificat d’horodatage attenant...

Assurances et courtiers

Il devient très facile de simplifier les flux documentaires, de faire signer des contrats à distance, et de demander au(x) signataire(s) de joindre des documents confidentiels (RIB, carte d’identité, carte grise, etc.). eSignProof offre en effet un système de sécurisation des pièces téléchargées unique au monde et une solution adaptable à chaque compagnie (pour les courtiers multi-compagnies).

Réseaux de commerce associé : Franchise, Vente Directe, Partenariat

La signature électronique et la dématérialisation des documents est un besoin important pour ces métiers. e-SignProof, de part ses fonctions "multi-entités et multi-utilisateurs" illimitées, répond bien à leurs besoins. De plus, certaines utilisations, telles que l’accusé de réception électronique, permettent de valider de façon juridiquement authentifiée certains échanges importants (compte rendus, avenants, accords sur plan d’actions, etc.).

Autres métiers : banques, écoles post bac, formation ...

Chaque métier possède ses particularités. Plus de 32 fonctionnalités paramétrables adaptables à tous les métiers sont disponibles dans la solution e-SignProof. Il est aussi possible de demander une fonctionnalité propre à son métier, qui sera alors réalisée rapidement et gratuitement.

Concernant les écoles : e-SignProof a inclus dans cette offre un outil de vérification des diplômes à intégrer dans le site de l’école qui permet aux entreprises et aux cabinets de recrutement de vérifier l’authenticité d’un diplôme. Certaines écoles intègrent ainsi dans ce module e-SignProof les diplômes délivrés depuis les 10 voire les 10 dernières années....

Au-delà des nouveaux clients dans les domaines couverts par les nouvelles applications métiers, e-SignProof continue à conquérir en permanence de nouveaux marchés : les fournisseurs d’énergie et les sociétés s’occupant de rénovation énergétique, les cliniques souhaitant dématérialiser les dossiers d’inscription des patients et les pièces jointes en totale sécurité... En parallèle, e-SignProof a développé un programme de partenariat très dynamique et rémunérateur permettant de signer des accords avantageux pour ses Sales Partner. Cette stratégie lui permet de se déployer à l’international. Ainsi, après avoir ouvert un bureau en France (Nantes) en octobre dernier, e-SignProof ouvrira en 2021 des bureaux dans plusieurs pays : Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne, Chine, Inde...

Expert en organisation depuis 30 ans, Daniel Piestrak intervient auprès de grands groupes internationaux dans plus de 40 pays. Chargé de cours à l’ESSEC et auteur des « 7 clés du marketing stratégique » aux éditions d’Organisation, il est aussi CEO et fondateur de e-SignProof. L’idée de cet outil est née de la volonté de répondre aux nombreuses frustrations des entreprises face aux solutions de signature électronique existantes, tant en termes de fonctionnalités, de sécurité et de facilité d’intégration que de prix.

Pour créer e-SignProof©, il s’est appuyé sur l’expertise de BPS Ltd dont il est également le fondateur et CEO. BPS Ltd est la société éditrice et propriétaire du site, elle est également propriétaire de myCopyProof.com. Grâce à sa maîtrise des algorithmes et son expertise dans la mise en place de systèmes de performance, l’équipe e-SignProof© a pu très vite utiliser les nouvelles technologies liées à la blockchain.

Aujourd’hui, e-SignProof ambitionne de rejoindre le peloton du top 5 dans le domaine du Digital Signing Process dans les 3 ans à venir.