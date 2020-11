Exclusive Networks fait l’acquisition de Nuaware

novembre 2020 par Marc Jacob

Exclusive Networks a fait l’acquisition de Nuaware, un distributeur en forte croissance à la pointe du cloud, du DevSecOps et de la conteneurisation. Cette acquisition va conférer à l’offre Nuaware une nouvelle portée mondiale, avec des perspectives inédites. Les fournisseurs et partenaires commerciaux d’Exclusive Networks vont quant à eux pouvoir accéder à des compétences uniques et répondre aux nouvelles attentes des entreprises en matière de transformation numérique.

Nuaware a été fondée en 2016 par Zaheer Javaid et Luke Hasty. Depuis lors, l’entreprise a connu une croissance exponentielle en collaborant avec des fournisseurs tels que HashiCorp, Docker Enterprise (aujourd’hui Mirantis), Instana, Portworx (récemment acquis par Pure Storage) et Twistlock (aujourd’hui Palo Alto Networks Prisma Cloud). L’équipe de Nuaware, basée à Londres, travaille à la fois avec de grands fournisseurs de services/intégrateurs de systèmes et avec un réseau de consultants spécialisés dans le domaine du DevOps, sur des projets dans le monde entier. Cette équipe restera une unité commerciale distincte opérant sous la marque Nuaware.

Elle continuera de cibler les nouvelles technologies innovantes et d’établir des partenariats avec des fournisseurs émergents à forte croissance, comme Gremlin et StackPulse, dans des domaines comme l’« ingénierie du chaos » et l’automatisation SRE. Ses services à haute valeur ajoutée en matière de détection de leads, de développement commercial, de conception de solutions, d’implémentations, de services professionnels et de formation viendront compléter les services déjà proposés par Exclusive Networks, et vice versa.