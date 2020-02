Colt désigné « Visionnaire » dans l’édition 2020 du Magic Quadrant de Gartner, dédié aux services réseaux globaux

février 2020 par Marc Jacob

Colt Technology Services décroche la prestigieuse distinction de « Visionnaire » dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner pour pour les services réseaux globaux. Afin d’accompagner au mieux les entreprises, Colt met tout œuvre pour s’adapter, sans cesse, à l’évolution du marché et pour s’assurer que son offre de services est parfaite adéquation avec les besoins du marché d’aujourd’hui et de demain.

Avec plus de 900 centres de données et plus de 29 000 bâtiments connectés, le réseau Colt IQ s’appuie sur un écosystème de partenaires en pleine expansion qui se compose de fournisseurs de services de cloud computing (CSP) et d’intégrateurs de systèmes (SI). Ce réseau place Colt dans une position idéale pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique.