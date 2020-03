Akamai désigné leader des solutions Web Application Firewall (WAF) par Forrester Wave™

mars 2020 par Marc Jacob

Selon le rapport, « les entreprises attendent davantage de leurs fournisseurs WAF et le niveau de retour négatif des références fournies par les fournisseurs dans ce rapport Forrester Wave alerte que, si les fournisseurs ne savent pas s’adapter, l’industrie du WAF risque de s’en trouver bouleversée ». Dans la partie du rapport consacrée au profil des fournisseurs d’Akamai, Forrester note que « dans un océan de références de clients WAF moyens, Akamai s’est distingué des autres fournisseurs par ses critiques positives, avec des notes particulièrement élevées en ce qui concerne la détection des attaques, la réponse aux attaques et les informations internes sur les menaces ».

Forrester rapporte que les clients « s’attendent également à ce que les WAF offrent une protection contre la multiplication des attaques d’applications, y compris les attaques basées sur les API, les attaques côté client et même les bots. En outre, avec l’adoption de DevSecOps, les WAF doivent s’intégrer au reste de l’infrastructure de sécurité et de développement des applications, et aider les responsables de la sécurité à identifier rapidement les menaces pesant sur les applications et à y répondre ». Dans ce rapport, Akamai a obtenu les notes les plus élevées dans la catégorie Offre actuelle, qui comprend la détection des attaques, la réponse aux attaques, les attaques « zero day », l’interface de gestion, le reporting et l’analyse ainsi que les boucles de rétroaction.

Le rapport Forrester Wave indique que « les clients WAF doivent rechercher des fournisseurs qui vont au-delà des protections WAF traditionnelles… » et que la récente acquisition de ChameleonX laisse entrevoir la stratégie d’Akamai en matière de protection des scripts tiers contre les attaques de type Magecart. Le WAF d’Akamai, Kona Site Defender, fait partie d’une suite de produits de sécurité comprenant également la protection DDoS, la gestion des bots et une passerelle API disponible pour les clients de réseau de diffusion de contenu (CDN) d’Akamai.