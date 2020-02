Akamai désigné leader de la gestion des bots par Forrester

février 2020 par Marc Jacob

Akamai Technologies, Inc. a été désignée Leader suite à l’évaluation Forrester Wave™ : Bot Management, Q1 2020. Dans ce rapport, Forrester a évalué « les 13 fournisseurs les plus importants de la catégorie », ainsi que « leur classement les uns par rapport aux autres ». Akamai a reçu une note de distinction spéciale, la meilleure note possible, en matière de détection des attaques, de réponse aux attaques, d’interface utilisateur de gestion, de création de rapports et d’analyses, de boucles de retour, d’indicateurs de performances, de feuille de route et d’approche du marché.

Selon le rapport, l’Internet est inondé de trafic automatisé issu de sources comme les moteurs de recherche, les assistants virtuels et les chatbots. Mais les bots qui vont à l’encontre du trafic automatisé productif sont des bots malveillants : des programmes logiciels utilisés par des cybercriminels pour automatiser leurs attaques. Selon le rapport Forrester, « pour lutter contre ces bots très sophistiqués, les professionnels de la sécurité doivent disposer d’un outil de gestion des bots capable de combiner plusieurs méthodes de détection, comme l’analyse statistique du comportement des utilisateurs, la collecte de données biométriques pour détecter les anomalies et la mise à jour constante des notes de réputation. »

L’une des « informations essentielles » du rapport indiquait que « les meilleurs outils de gestion des bots combinent un large éventail de signaux et une analyse approfondie pour détecter les attaques, qu’elles soient simples ou sophistiquées. » Forrester a attribué à Akamai une mention de distinction spéciale, la note maximale du rapport, en matière de détection des attaques. En outre, l’évaluation de Forrester a révélé qu’« Akamai se positionne en tête grâce à de solides capacités de réponse aux attaques et de création de rapports. » Akamai a été l’un des deux seuls fournisseurs évalués dans le rapport à recevoir une distinction spéciale à la fois en matière de détection des attaques et de réponse aux attaques.

Les solutions de gestion des bots d’Akamai offrent des méthodes de détection comportementales dotées d’algorithmes d’apprentissage automatique avancés basés sur des volumes de données inégalés sur la plateforme Intelligent Edge Platform. En interagissant avec 1,3 milliard de terminaux uniques au cours d’une journée type, Akamai peut identifier des anomalies dans plusieurs centaines de signaux collectés auprès de clients pour détecter les bots les plus sophistiqués. En moyenne, Akamai détecte plus de 480 millions de requêtes de bots par heure et 280 millions de connexions de bots par jour. Elle agit ensuite en bordure de l’Internet pour protéger les entreprises digitales d’un écosystème de bots en évolution constante.

Le rapport Forrester New Wave indique également qu’« Akamai est l’outil le plus adapté pour les entreprises qui cherchent à contrecarrer les bots en bordure de l’Internet » et que « les clients du réseau de diffusion de contenu (CDN) et de la sécurité d’Akamai trouveront la gestion des bots facile à déployer et à intégrer à leurs autres fonctionnalités. » Les clients ne tarissent pas d’éloges sur l’interface utilisateur et la solide fonctionnalité de création de rapports en constante amélioration d’Akamai. Voici ce qu’ils déclarent : « La profondeur d’analyse offerte par les nouvelles fonctionnalités de l’interface utilisateur est un vrai plus » ou encore « Nous apprécions la capacité (de Bot Manager Premier) à classifier et à catégoriser les types de bots. »

