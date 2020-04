Cohesity réalise une levée de fonds (Série E) de 250 millions de dollars

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

DFJ Growth et Greenspring Associates sont de nouveaux investisseurs, tout comme Baillie Gifford et Sozo Ventures. Le tour de table comprend également un apport d’investisseurs stratégiques, notamment Sequoia Capital et SoftBank, ainsi que Hewlett Packard Enterprise et Cisco Investments, des partenaires alliances. Cohesity est désormais évaluée à 2,5 milliards de dollars, soit plus du double de sa valeur d’il y a deux ans, suite au tour de table de la série D. Avec ces nouveaux fonds, le financement total de Cohesity depuis sa création dépasse les 650 millions de dollars.

Depuis le dernier tour de table, Cohesity a opéré une transition vers un modèle économique basé sur le logiciel. Entre la première moitié de l’année fiscale 2019 (août-janvier) et celle de 2020, Cohesity a franchi les étapes suivantes :

Augmentation de 150 % des revenus récurrents ;

Augmentation de 100 % des clients et du volume de données gérées ;

Augmentation de 135 % du nombre de clients nouveaux et existants ayant acquis une licence pour les fonctionnalités Cloud.

Cohesity tirera parti de ce nouvel investissement pour faire avancer la recherche et le développement, en créant de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des plus grandes entreprises. La société continuera également d’élargir sa portée et sa notoriété tant au niveau national qu’international, tout en renforçant ses relations avec ses partenaires et alliances et en en créant de nouvelles.