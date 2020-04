EBEN soutient la campagne « Solutions numériques en temps de Covid-19 pour les PME »

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

Le secteur des technologies jour un rôle majeur pour la continuité et la reprise économique de l’Europe. Les PME innovantes proposent des solutions numériques visant à aider les entreprises, les citoyens et les administrations publiques à poursuivre leurs activités : visioconférence, travail collaboratif, e-learning, modélisation par l’IA de la propagation des maladies et d’autres solutions technologiques aident les populations à traverser cette période difficile.

La campagne « Solutions numériques en période de COVID-19 » rassemble et présente des solutions numériques de PME innovantes sur https://www.digitalsme.eu/digital-s.... L’objectif est de permettre aux entreprises aux citoyens et aux administrations publiques de continuer à travailler d’une part, et de montrer la force et le potentiel d’innovation des PME numériques européennes d’autre part. Plus de 100 entreprises se sont déjà inscrites et beaucoup ont décidé d’offrir des solutions gratuitement pendant cette période difficile.

La Fédération encourage, en outre, les entreprises numériques à rejoindre la campagne et à soumettre leurs solutions pour qu’elles soient référencées dans le catalogue. Les utilisateurs finaux peuvent, quant à eux, l’utiliser pour rechercher des solutions adaptées à leur situation.