Cohesity nomme Kirk A. Law vice-président senior de la recherche et du développement

janvier 2022 par Marc Jacob

Cohesity annonce la nomination de Kirk A. Law en tant que vice-président senior de la recherche et du développement (R&D). À ce titre, M. Law sera responsable au niveau mondial de la gestion des produits, de l’ingénierie et de l’écosystème Cohesity.

Ce vétéran de la technologie apporte à Cohesity plus de 30 ans d’expérience avec une passion pour le développement de produits innovants, un renforcement solide des équipes, l’enrichissement de la culture d’entreprise et une amélioration de la satisfaction des clients et partenaires.

L’expertise technologique de M. Law s’étend à de multiples secteurs, notamment la gestion, la gouvernance et la sécurité des données, et il possède une longue expérience de l’ingénierie des systèmes, des logiciels d’automatisation intelligente et du développement de produits d’entreprise pour les déploiements sur site et dans le cloud.

Avant de rejoindre Cohesity, il a occupé le poste de vice-président senior du développement chez Tableau Software, une société de Salesforce. Auparavant, il était vice-président senior de l’ingénierie chez Primary Data. Il a également occupé des postes de direction chez SanDisk, NetApp, Cacheflow Systems Inc. et SGI (anciennement Silicon Graphics Computer Systems). Il a commencé sa carrière au David Sarnoff Research Center, qui était à l’époque un centre de R&D pour la RCA Corp. où il a obtenu plusieurs brevets dans les technologies de traitement de la télévision numérique.

M. Law, a obtenu un BSEE et un MSEE à l’université Purdue, et est le lauréat 2012 du prix Purdue Outstanding Electrical and Computer Engineering, qui récompense les anciens élèves ayant fait preuve de réalisations exemplaires, de leadership et de services à la communauté. Il est également membre du conseil d’administration de l’organisation nationale à but non lucratif Raising a Reader. En outre, M. Law est membre de l’Executive Leadership Council, de la fraternité Sigma Pi Phi, de la National Society of Black Engineers et de la société d’honneur EE de l’université Purdue, Eta Kappa Nu.