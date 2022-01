EBRC et Thésée DataCenter collaborent à la construction d’un espace digital souverain européen de confiance sur un socle commun Tier IV

janvier 2022 par Marc Jacob

EBRC – centre d’excellence et de confiance européen dans la gestion et la protection de l’information sensible basé au Luxembourg et en France – et Thésée DataCenter – qui déploie un campus de datacenters de colocation Tier IV aux portes de Paris – annoncent un partenariat stratégique et commercial en faveur de la confiance dans le digital en Europe.

Le monde de la donnée forme aujourd’hui l’espace qui relie les pays, les entreprises, les organisations publiques et les citoyens entre-eux. La donnée est considérée comme l’or noir du XXIème siècle. Pour saisir les opportunités du monde digital, en accélération exponentielle, tout en maîtrisant leur complexité, leurs impératifs de sécurité et de disponibilité, le respect des valeurs fondamentales de la confiance est indispensable.

La souveraineté des données ne désigne pas seulement le pouvoir de protéger ses données devant sa seule et propre juridiction, mais s’impose comme socle indispensable à l’agilité, à l’innovation et à la sécurité. A l’ère des mégadonnées, du traitement de l’information en temps réel et des systèmes interdépendants, la souveraineté des données est une ligne de force majeure.

Action et vision partagées

EBRC et Thésée DataCenter sont deux acteurs mobilisés dans leurs écosystèmes qui partagent une vision commune. Ils répondent ensemble au souhait de combler l’absence préoccupante de souveraineté européenne dans le secteur de l’hébergement de données, massivement dominé par des acteurs non européens, et qui fait peser un risque de dépendance pour toute une économie.

Le partenariat conclu entre EBRC et Thésée DataCenter porte sur une offre commune d’hébergement en France et/ou au Luxembourg et sur des services IT complémentaires. Ainsi, les compétences d’EBRC en matière d’infogérance, de cloud, de la transformation IT, de conseil en gestion de risques, de cyber-résilience, de continuité et de conformité, complètent naturellement la démarche de qualité et de confiance de Thésée DataCenter.

« Nous sommes convaincus que le succès du digital en Europe ne peut reposer que sur la confiance. C’est pour cela qu’EBRC a opté pour une différentiation par la qualité et la sécurité, indique Yves Reding, CEO d’EBRC. EBRC sert aujourd’hui plus de 400 clients issus de domaines extrêmement sensibles : finance (Banque, Assurance, FinTechs,…), santé, institutions internationales, industries critiques, spatial, … Notre offre « Trusted Services Europe » est une offre 100% européenne dont le socle repose sur des data centres certifiés Tier IV, le plus haut niveau de certification en termes de disponibilité et de sécurité. Nous sommes donc fiers de sceller un partenariat privilégié avec Thésée DataCenter qui a également opté pour la même différentiation par la qualité de service et la haute-disponibilité. Ce partenariat nous permettra de répondre ensemble aux clients internationaux, européens et français les plus exigeants depuis nos infrastructures souveraines », déclare Yves Reding, CEO EBRC.

Christophe Bouniol, Président de Thésée DataCenter, ajoute : « Nous sommes très heureux que notre positionnement et notre qualité soient reconnus par le marché français mais également par un acteur européen majeur comme EBRC, dont l’expertise n’est plus à démontrer. Ce partenariat va nous permettre d’adresser des clients en commun, en proposant quand ils le souhaitent des déploiements multisites dans chacun de nos pays, avec la même rigueur dans l’hébergement et la même exigence quant aux services et à l’accompagnement. Dans une période où c’est le digital qui a permis aux entreprises de continuer à fonctionner, et qui a porté leur résilience, disposer d’infrastructures parfaitement fiables et totalement disponibles s’impose ».